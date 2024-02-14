رضا فرحات: زيارة أردوغان لمصر تسهم فى تعميق التعاون وتخفيف التوترات بالمنطقة

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الرئيس التركي لمصر تاريخية وتحمل انعكاسات كبيرة على العلاقات الثنائية بين البلدين نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وستساهم فى تعميق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات مختلفة اقتصاديا وتجاريا وعسكريا.

وأشار “فرحات” إلى أن زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر تأتي في وقت يواجه فيه البلدان تحديات كبيرة، من شأنها أن تساعد في تقليل التوترات الإقليمية وإنشاء إطار دائم ومستدام لاستقرار إقليمي حقيقي.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة أيضا، لأنها تأتي بعد أكثر من 11 عاما على قطيعة كانت شبه كاملة بين مصر وتركيا واعتراف واضح من تركيا بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وهو الدور الواضح للعالم أجمع في مختلف القضايا وسيكون لها انعكاسات إيجابية على مجمل الأوضاع فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وتطمح كل من تركيا ومصر إلى لعب دور قيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التعاون والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية لافتا إلى المباحثات بين الرئيسين من شأنها العمل علي تحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الزيارة سيكون لها انعكاسات على القضية الفلسطينية من خلال الحوار والتعاون بين تركيا ومصر مما يساعد في الدفع باتجاه خطوات لإنهاء سياسة الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل فعال ودائم وعادل للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أن وجود حوار معمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين البلدين سيساهم في إعادة ضبط وصياغة العلاقات بين مصر وتركيا