رئيس حزب الاتحاد: لقاء السيسى وأردوغان يأتى فى مرحلة تاريخية فاصلة تمر بها المنطقة

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوعان تصنف على أنها زيارة تاريخية، لا سيما وأنها جاءت بعد آخر زيارة قام بها الرئيس التركي منذ 12 عامًا، وما شاب العلاقات الثنائية بين البلدين خلال تلك الفترة من توترات، معربًا عن أمله في أن تسهم الزيارة في تحقيق الأهداف التي خطط لها.

أهمية الدور المصري – التركي

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن العلاقات المصرية التركية إلى سابق عهدها، بعد جهود دبلوماسية حثيثة استمرت على مدار ثلاث سنوات تقريبًا، كُللت بتلك الزيارة التي تأتي في توقيت مهم حيث تمر المنطقة بتطورات خطيرة، مشيرًا إلى أهمية الدور المصري– التركي في صد الفوضى التي يحاول البعض نشرها في المحيط الإقليمي.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوعان إلى القاهرة، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورية للبحث عن مسارات فاعلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار، لا سيما في ظل حالة الثقل الذي تتمتع به الدولتان في المنطقة.

أكبر شريك تجاري لتركيا

ولفت المستشار رضا صقر إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سوف يعزز من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار.