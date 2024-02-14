الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس أمناء مديرية الجيزة يشيد بمديرية التعليم على الجهد المبذول

جانب من الحدث
جانب من الحدث

رحّب المستشار بدوى علام، رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، موجهًا التهنئة ببداية الفصل الدراسى الثانى وشكرهم على جهودهم ودورهم البارز فى خدمة العملية التعليمية ما أسفر عن نجاح تعليم الجيزة خلال الفصل الدراسى الأول بشكل يليق بمحافظة الجيزة وعراقتها كما هنأ المجلس محمد عبد الله رئيس أمناء العمرانية على توليه منصب وكيل أول النقابة العامة للمعلمين.

بدأت كلمة المجلس بتقديم الشكر لوزير التعليم ومحافظ الجيزة على تجديد الثقة لقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة كما قدم المجلس كل الشكر والتقدير للدور البارز لوكيل الوزارة لما يقدمه من أعمال خارج الصندوق وتحقيقه لإنجازات لم يسبق لها مثيل بتعليم الجيزة وعلى السبق فى إظهار النتائج لتكون الجيزة المحافظة الأولى فى ذلك على مستوى الجمهورية.

وقدم المجلس كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على الأعمال الامتحانية لما بذلوه من جهد وإخلاص وإظهار الجيزة بالشكل الرائع على مستوى مديريات الجمهورية بلا شكاوى خلال فترة الامتحانات.

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