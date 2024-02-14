معدات "نظافة وتجميل القاهرة" تبدأ في رفع التراكمات والمخلفات بمحور عمر سليمان

دفعت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بعددٍ من المعدات والسيارات اليوم الأربعاء، لرفع التراكمات ومخلفات الهدم والبناء بمحور عمر سليمان.

وأعلنت الهيئة في بيان لها، أنه تم الدفع بـ 4 لودر كبير و2 بلدوزر و15 سيارة قلاب كبير للتعامل مع كميات المخلفات وتراكمات الهدم والبناء بطول المحور، بدايًة من اول تقاطع مع محور الشهيد لمواكبة أعمال التطوير الشاملة للمحاور والطرق الجديدة بالقاهرة.

وكلف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاعرة باستمرار العمل والمجهود المبذول حتي يتم الانتهاء من تلك الأعمال.

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