الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في مصر

امطار
امطار

يواصل الكثير من الأشخاص البحث لمعرفة أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وحالة الطقس غدا الخميس وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض على مختلف المناطق، مع تسيطر طقس مائل للبرودة نهارًا، ويزداد البرودة في الليالي مع تشكل الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، حيث تتزايد نشاطات الرياح في معظم المناطق، مما يعزز من الإحساس بالبرودة الجوية.

أماكن سقوط الأمطار غدًا 

تظهر فرصة لتساقط الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تتدنى درجات الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

فيما يخص أماكن سقوط الأمطار، من المتوقع أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء. وفي التفاصيل:

خريطة سقوط الأمطار الخميس 15 فبراير

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح، الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد.

وهناك مناطق متفرقة من القاهرة، الجيزة، القليوبية، ومدن القناة، وشمال سيناء، وشمال الصعيد، تشهد أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وشمال محافظة البحر الأحمر.

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درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 

المدينةالعظميالصغرى
القاهرة1911
العاصمة الإدارية1910
6 أكتوبر189
بنها1811
دمنهور1711
وادي النطرون1911
كفر الشيخ1810
المنصورة1811
الزقازيق1911
شبين الكوم1911
طنطا1810
دمياط1812
بورسعيد1911
الإسماعيلية2010
السويس2011
العريش2010
رفح1810
رأس سدر1913
نخل188
كاترين123
الطور2012
طابا1911
شرم الشيخ2413
الاسكندرية1710
العلمين1610
مطروح159
السلوم168
سيوة177
رأس غارب2313
الغردقة2312
سفاجا2213
مرسى علم2413
شلاتين2816
حلايب2418
أبو رماد2516
رأس حدربة2317
الفيوم1910
بني سويف1910
المنيا197
أسيوط197
سوهاج208
قنا229
الأقصر2410
أسوان2410
الوادي الجديد236
أبو سمبل249

 

 

 

 


 

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