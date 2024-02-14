أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في مصر

يواصل الكثير من الأشخاص البحث لمعرفة أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وحالة الطقس غدا الخميس وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض على مختلف المناطق، مع تسيطر طقس مائل للبرودة نهارًا، ويزداد البرودة في الليالي مع تشكل الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، حيث تتزايد نشاطات الرياح في معظم المناطق، مما يعزز من الإحساس بالبرودة الجوية.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

تظهر فرصة لتساقط الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تتدنى درجات الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

فيما يخص أماكن سقوط الأمطار، من المتوقع أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء. وفي التفاصيل:

خريطة سقوط الأمطار الخميس 15 فبراير

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح، الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد.

وهناك مناطق متفرقة من القاهرة، الجيزة، القليوبية، ومدن القناة، وشمال سيناء، وشمال الصعيد، تشهد أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وشمال محافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

المدينة العظمي الصغرى القاهرة 19 11 العاصمة الإدارية 19 10 6 أكتوبر 18 9 بنها 18 11 دمنهور 17 11 وادي النطرون 19 11 كفر الشيخ 18 10 المنصورة 18 11 الزقازيق 19 11 شبين الكوم 19 11 طنطا 18 10 دمياط 18 12 بورسعيد 19 11 الإسماعيلية 20 10 السويس 20 11 العريش 20 10 رفح 18 10 رأس سدر 19 13 نخل 18 8 كاترين 12 3 الطور 20 12 طابا 19 11 شرم الشيخ 24 13 الاسكندرية 17 10 العلمين 16 10 مطروح 15 9 السلوم 16 8 سيوة 17 7 رأس غارب 23 13 الغردقة 23 12 سفاجا 22 13 مرسى علم 24 13 شلاتين 28 16 حلايب 24 18 أبو رماد 25 16 رأس حدربة 23 17 الفيوم 19 10 بني سويف 19 10 المنيا 19 7 أسيوط 19 7 سوهاج 20 8 قنا 22 9 الأقصر 24 10 أسوان 24 10 الوادي الجديد 23 6 أبو سمبل 24 9



