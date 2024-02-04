الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار حركة الملاحة بميناء الإسكندرية رغم سقوط الأمطار

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

تعرضت محافظة الإسكندرية لأمطار متوسطة، دون تأثر حركة سير المشاة والمركبات، واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة.

وقال محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، إن غرفة العمليات منعقدة على مدار الـ24 ساعة لتلقي أي بلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية وشركة الصرف الصحي برفع حالة الطوارئ لمواجهة ظروف الطقس، وتنظيف "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل الحركة وتمركز سيارات كسح المياه بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها.

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من جهته، وجَّه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، نهاد شاهين، إداراتيِّ الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

وتتعرض الإسكندرية حاليًا لنوة "أنواء الكرم" التي تستمر لمدة 7 أيام تصاحبها رياح غربية وأمطار شديدة.

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