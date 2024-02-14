الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق مصنع أسمنت طرة بكورنيش المعادى

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق شب داخل مصنع أسمنت طرة بكورنيش النيل بالمعادي .

تلقى قسم شرطة المعادي إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع أسمنت طرة بكورنيش النيل بخزان مازوت.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بالقاهرة الذين نجحوا في السيطرة علي الحريق دون خسائر في الأرواح.

وبسؤال مسئول الموقع أفاد بأنه أثناء قيام إحدى المعدات بهدم خزان مازوت من الخرسانة حدث شرز أسفر عن اشتعال النيران ببقايا المازوت بالخزان دون إصابات أو تلفيات، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المعادى حريق مصنع قوات الحماية المدنية

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