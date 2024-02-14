الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. إيقاف هداف كأس أمم إفريقيا بسبب عدم الانضباط

إنسوي
إنسوي

أعلن اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم، رسميًا، اليوم الأربعاء، عن إيقاف إيميليو إنسوي، هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حتى إشعار آخر. 

وتًوج إنسوي مهاجم منتخب غينيا الاستوائية، بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي أقيمت أخيرًا في كوت ديفوار، برصيد 5 أهداف. 

وذكر اتحاد غينيا الاستوائية في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تقرر إيقاف إيميليو إنسوي لأسباب انضباطية، إذ ارتكب اللاعب تجاوزات قبل وبعد مشاركة منتخب "الرعد الوطني" في النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا. 

كما أكد البيان، إيقاف اللاعب إيفان سلفادور، لتورطه في حادث غير سار بمدينة أبيدجان 29 يناير الماضي، استدعى تدخل الشرطة، وتسبب في تأخير عودة البعثة إلى البلاد، ليضر بسمعة وصورة كل من المنتخب والبلد. 

وودع منتخب غينيا الاستوائية بطولة أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي، بينما تُوج المنتخب الإيفواري بلقب الكان، بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، الأحد الماضي.

إنسوي الذي سجل هدفًا في مرمى نيجيريا وآخر في مرمى كوت ديفوار، بالإضافة لثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى منتخب غينيا بيساو، استطاع أن يحفر اسمه بحروف من ذهب كأكبر لاعب يحصد لقب هداف البطولة الإفريقية عبر تاريخها. 

وسجل إنسوي الهاتريك بعمر 34 سنة و110 أيام، ليصبح أول لاعب في تاريخ غينيا الاستوائية، يسجل ثلاثية في أمم إفريقيا كما أصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس أمم إفريقيا يسجل ثلاثية.

غينيا الاستوائية إيميليو إنسوي إنسوي هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كأس الأمم الأفريقية

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