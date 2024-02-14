للمرة الثالثة.. لايبزيج يواجه شبح الإقصاء من دور الـ16 في التشامبيونزليج

ليست المرة الأولى التي ينهزم فيها نادي آر بي لايبزيج الألماني في مباراة الذهاب في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعبه لكنها المرة الثانية.

المواجهة الأولى في الأدوار الإقصائية

وكان لايبزيج قد خسر أمام نادي ريال مدريد الإسباني بنتيجة هدف نظيف في لقاء الذهاب في دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية على ملعب ريد بول آرينا في مدينة لايبزيج.

مواجهتان في الموسم الماضي في دور المجموعات

وكان هذا هو الصدام الأول ما بين لايبزيج، والريال في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا إذ سبق أن ألتقيا من قبل في دور المجموعات في الموسم الماضي، ففي الجولة الثانية في المجموعة السادسة انهزم لايبزيج على يد الريال بنتيجة هدفين دون رد، وفي الجولة الخامسة على ملعبه رد لايبزيج الدين، وفاز على الريال بنتيحة 3 – 2.

تجاوز لايبزيج دور المجموعات وصيفا

وتمكن لايبزيج من تجاوز دور المجموعات بصفته وصيف المجموعة بعد أن جمع 12 نقطة من 4 انتصارات منها انتصاران على نادي سيلتك الأسكتلندي، وانتصار وحيد على كل من الريال، ونادي شاختار دونيتسك الأوكراني، ولم يتعادل لكنه تعرض لخسارتين أمام كل من شاختار، والريال.

خروج لايبزيج من دور الـ16

لكن توقفت مسيرته عند مرحلة خروج المغلوب إذ تم اقصاءه من دور الـ16 على يد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي استطاع أن يتوج باللقب فيما بعد إذ نجح لايبزيج في التعادل مع مان سيتي إيجابيا بنتيحة هدف لمثله في مباراة الذهاب لكن في مباراة الإياب انهار لايبزيج تماما أمام مان سيتي، واستقبل 7 أهداف دون مقابل.

المرة الأولى التي يخسر فيها لايبزيج على ملعبه في ذهاب دور الـ16

وكانت أول مرة يخسر فيها لايبزيج لقاء الذهاب في دور ثمن النهائي على ملعبه في موسم 2020 – 2021 حين انهزم على يد نادي ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين دون رد على ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست عاصمة دولة المجر، وكانت النتيجة أن خرج لايبزيج من دور الـ16 بعد أن جدد ليفربول انتصاره عليه بنفس النتيجة في لقاء العودة على ملعب آنفيلد.

إذن في المرتين الذي عجز فيهما لايبزيج عن تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب على ملعبه في دور ثمن النهائي لم يستكمل مسيرته.

ومن ثم شبح الاقصاء من دور الـ16 يطارد لايبزيج بقوة للمرة الثالثة مع العلم أن هذه هي المشاركة السادسة فقط للايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

لايبزيج يكرر نتائج الموسم الماضي في دور المجموعات

وفي النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا كرر لايبزيج نتائجه في دور المجموعات في الموسم السابق إذ احتل المركز الثاني أيضا في المجموعة السابعة دون صعوبة تذكر بـ12 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث نادي يونج بويز السويسري، وحصدها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على كل من يونج بويز، ونادي سرفينا زفيزدا الصربي، ولم يتعادل لكنه تلقى هزيمتين على يد مان سيتي.

إذا كان هناك تعادل في المواجهات المباشرة ما بين لايبزيج، والريال في دور المجموعات، فإن الريال سوف يسجل تفوقه الأول في الأدوار الإقصائية لأن صعب جدا أن يفرط الريال في التقدم الذي حققه خارج ملعبه، وسوف يكرر فوزه على لايبزيج على ملعبه.