أرض فلسطين تسرق كل يوم.. كيف صور شعراء العالم زهرة المدائن؟

الكثير من القصائد العالمية التي كتبها شعراء من دول مختلفة يتحدث عن فلسطين ونكبتها وسرقتها بأيدي الصهاينة، كثير من القصائد يتحدث عن القتلى والجرحى بشكل يدمي الإنسانية كلها، وكان الشاعر والمترجم الحسين خضيري قد أصدر في معرض القاهرة الدولي للكتاب ترجمته الأخيرة عن فلسطين في الشعر العالمي، وضمن كتابه المعنون بـ"قرابين الحرية" 17 شاعرًا كتبوا قصائد في حب فلسطين، وفي هذا التقرير نرصد خمسة شعراء منهم.

مالكولم جايت

هو شاعر إنجليزي ومغن وكاتب أغان وكاهن أنجليكاني وأكاديمي. ولد جايت في نيجيريا لأبوين بريطانيين وافدين، وحصل على شهادات من جامعتي كامبريدج، تشمل اهتماماته البحثية تقاطع الدين والفنون، وشعراء بريطانيون مثل صامويل تايلور كولريدج.

يقول جايت في قصيدته "عيد الغطاس في قانا"..

ها هو عيد للغطاس لك أن تعيشه

وتمسَّه

حقيقة تتذوقها، بلسانك،

لا أضرحة بعيدة ولا مظلات ذهبية

أو حرية تتسلقها درجةً درجة،

لكن هنا والآن، في خضم حياتك اليومية،

حيث بوسعك أن تتذوق وتلمس وتشعر وترى

ربيع الحب، ينبوع الصفح،

يتدفق آن تريده، ثريًا، وفيرًا وحرًّا.

أفضل من ماء البكاء الذي ليس منه طائل

ذاك الذي يدَعُك هادئًا بكل آثامك الخفية،

ذاك الذي يحوّلك من الداخل

ما الثمن؟ تسألني، ونحن نرفع الكؤوس،

"ذاك يُكلف مُخلِّصُنا كل ما لديه."

نعومي شِهاب ناي

هي شاعرة عربية أمريكية حائزة على جوائز مستشار أكاديمية الشعراء الأمريكيين ومؤلفة كتب للأطفال، نعومي شهاب ناي شاعرة بارزة تعيش في سان أنطونيو بولاية تكساس ولدت في الثاني من مارس عام 1952 في سانت لويس بولاية ميسوري لأب فلسطيني وأم أمريكية، وتنتمي دائمًا إلى أكثر من ثقافة واحدة أمضت جزءًا من فترة مراهقتها في الشرق الأوسط قبل أن تستقر في تكساس، حيث أثبتت نفسها كصوت أدبي للجنوب الغربي الأمريكي، لها العديد من الكتب الشعرية، بما في ذلك طرق مختلفة للصلاة، على حافة السماء، وقفاز أصفر، وأنت ولك، و19 نوعًا من الغزلان، والوقود، والحقيبة الحمراء، وعانق صندوق الموسيقى.

تقول نعومي في قصيدتها "

غزة ليست بعيدة جدًا

"إلى دكتور لوك بيتريسون

إنها في قبضتيك.

الفنجال الذي شربت منه لتوك.

دلوٌ فارغ قرب بابك الخلفي به بوصةٌ من المطر.

كيسٌ من سمادٍ لتنثره على أحواض زرعك.

أتراها أشياء رفاهية؟

إنه معبرٌ يمشي الأطفال عليه

ماما بحجابها الأصفر

لهم تلوِّحُ عبره. إنها أحكام.

إنها كل شيء تبقيه لزمنٍ طويل

في ثلاجتك- مخلل، تونيك، زبدة تفاح.

زبد. الواقع أن لك ثلاجة

وكهرباء لتشغيلها طوال اليوم.

غزة ربما تود ذلك.

ماريا جريس دي لالو

ماريا جريس دي لالو، شاعرة أمريكية، مفتونة بالكلمات، وعملت على تحويلها إلى قصائد طالما أنها تستطيع تذكرها، شعرها المفضل هو النوع القديم المليء بالقوافي والجناس والسجع، لديها ولع خاص بالأساطير واللغات، تعيش في كوخ صغير، يُطلق عليه اسم الهوبيت هول وتلعب مزمار القربة، وتحتفظ بالسيوف في حامل المظلة الخاص بها، وتعمل في مكتبة صغيرة تقع على مرمى حجر من بحيرة تاهو، حيث تدير مجموعة للكتابة نصف شهرية للمراهقين والشباب.

تقول ماريا في قصيدتها " بحيرة طبرية"..

أتذكر ذات مرةٍ من ذي قبل

صباحًا مثل هذا،

وقبالة الغروب

رجلًا على الشاطيء.

صوته على الماء كان

مناديًا:

- ابسطوا شباككم ثانيةً."

وذات مرةٍ من قبل،

سمكة المعجزة،

والماء، على ظهر القارب،

بينما تمزقت الشِباك.

أدَعهم يسقطون

مذهولةً بفرحةٍ مفاجئة

متذكرةً ذلك ذات مرة

ولستُ أُطيق الانتظار.

سريعةً كسمكة، أسبح كي ألتقي

على الشاطئ سيدي.

ديفيد كارول

شاعر وإنسان رومانسي، وصُحفي، وُلد في مقاطعة ويكلو، في إيرلندا، كتب عن أطفال فلسطين، وكتب دعاءً للمرضى والمعذبين، استخدمه البابا فرانسيس في قُدَّاس الكنيسة في عدة دول حول العالم، نشر قصائده على الانترنت، ونشر في مجلة Turks and Caicos Islands Times، كما أنه ظهر في البث التليفزيوني والإذاعي المباشر، ونشر شعره في مئة دولة حول العالم، فاز بجائزة روميو وجولييت عبر الإنترنت، وفاز بجوائز وتم تقديم شعره في مشاريع مدرسية في العديد من دول آسيا، وحول العالم، ومازال يدعم فلسطين بالشعر والمال.

يقول كارول في قصيدته "الشمس مشرقة"..

الشمس مشرقة

جد ساطعة

زرقة السماء صافية

والنهر ضفتاه بالمياه فاضتا

وبيت لحم

جميلة مشمسة

أشعر بالحرارة في هذا المكان الجميل الدافيء

وفلسطين حيث هنا،

بينما الشمس مشرقة علي

وأنا سعيد

في فلسطين اليوم

وأنا آمل وأبتهل

أن أرى الشمس في فلسطين

مشرقةً ليومٍ آخر

أرض فلسطين، تُسرق كل يوم

تفجير فلسطين

تفجير لبنان

رؤية الأطفال يموتون

ورؤية أحبابنا يبكون

عبر الليل،

الأنهار بالدماء ملأى

كل يومٍ

كل ليلة

الدماء في كل يوم

الدماء في كل ليلة

ونشعر الليلة هناك بالألم

ذاك يجعلهم يرون بكائي

نُسِف الأطفال إلى أشلاء

ولسوف نحب

ولسوف نصلي

لكل فلسطينيٍ يُنسف كل يوم.

مايكل بيرتش

مايكل. أر. بورتش شاعر ومحرر ومترجم أمريكي، وُلِدَ 19 فبراير من عام 1958، يعيش في ناشفيل بولاية تينيسي مع زوجته بيث، فاز بجوائزعدة، ونال خمسة ترشيحات لجائزة بوشكارت Pushcart، وفاز بمسابقة تشارلز سوينبورن الشعرية عام 2001، كتب كتبًا لأطفال غزة، منها نظرة إلى الجنة، وعلاقة حب متحمسة، وهو عضو بمجلس إدارة مجلة Borderless Journal ويعمل حاليًا في مجلة Poetry Nook وله عامود صحفي في صحيفة ناشفيل سيتي الورقية Nashville City Paper إلى أن توقفت، وخدم كحكم لمسابقات الشعر في مجلات عديدة.

يقول بورتش في قصيدته عن فلسطين..

مَن، نحن؟

وُلِدَ المسيح

طفلًا فلسطينيًا

حيث لا مكان

للودعاء والضعفاء

وما يزال إلى اليوم

في بيت لحم، يولد الحِملان

لصرخات تقول "لا مكان!"

البريتانيون يحتقرون..

تحت هيرود ، ترامب، بيبي

أقدارهم واحدة-

الوحش المترهل يدهسهم

وما من خجل لدينا:

مَن نلوم؟

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