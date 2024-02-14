محمد صلاح أبو جريشة يكشف عن سر عشقه للإسماعيلى فى "صاحبة السعادة"

في حلقة خاصة بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس النادي الإسماعيلي، استضافت الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، عددا من نجوم الدراويش الحاليين والسابقين، من بينهم محمد صلاح أبو جريشة، الذي تحدث عن حبه الكبير للنادي وتأثره بوالده الراحل على أبو جريشة.

وقال محمد صلاح أبو جريشة إنه ولد وترعرع في بيئة تنبض بالولاء للإسماعيلي، حيث كان والده مدربا ولاعبا مميزا في صفوف الفريق، وأنه ورث منه هذا الشعور والانتماء، ولم يفكر يوما في الرحيل عن النادي الذي يعتبره جزءا من عائلته.

وأضاف أنه فخور بمسيرته مع الإسماعيلي، وأنه حقق معه بطولة الدوري في عام 1991 مع جيله الذهبي، وأنه يتمنى أن يرى النادي يعود لمجده السابق ويحصد المزيد من الألقاب في المستقبل.