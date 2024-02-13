الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤلف فيلم "الحريفة": استقبال الناس للفيلم فاق توقعاتنا وسعدوا به

الحريفة
الحريفة

قال إياد صالح، مؤلف فيلم الحريفة، إن الناس تفاعلت معه بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الفيلم قدموا فيه اهتمامهم بكل تفصيلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن قصة الفيلم واستقبال الناس كان يفوق توقعاتهم، مؤكدًا أن الناس سعدوا جدًا من الفيلم وكل فترة في السينما المصرية يوجد فيلم يحقق هذه الحالة من تقبل الأفكار والقصص الجديدة.

وتابع، أن الممثلين نور النبوي وأحمد غزي، وكلهم مجتهدين ويذاكرون ويفكرون بطريقة جدية في اختياراتهم واعتقد أننا سنرى أعمالًا مميزة لهم بالفترة المقبلة.

أبطال الفيلم

يذكر أن فيلم "الحريفة"، بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

مؤلف فيلم الحريفة فيلم الحريفة يفوق توقعاتهم استقبال الناس سعدوا نور النبوي

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