كزبرة عن أبطال فيلم الحريفة: "كسبت أخوات بجد"

أعرب مؤدي المهرجانات أحمد خالد خميس الشهير بـ"كزبرة" عن سعادته بمشاركته في فيلم الحريفة بطولة الفنان نورالنبوي، مشيرًا إلى أنه حقق حلمه بالمشاركة في الفيلم، موجهًا رسائل شكر للصناع.

وكتب كزبرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:"أحمد حمدي حتة بيمسي على أخواته الحريفة، كنت عايز أقولكم إني بجد كسبت أخوات بجد وربنا يخليكوا ليا، ومبسوط أوي إني كنت جزء من العمل معاكم واتعلمت منكوا حاجات كتير، وعمري بجد ما هنساكم عشان إنتوا أحلى حاجة حصلتلي في حياتي".

وأضاف: "وبشكر ربنا على إن خطوة نجاحي وتحقيق حلمي كانت معاكم يا أشطر رجالة في الدنيا وشكرًا لأستاذ طارق الجنايني على وقفتك جنبي بجد إنت أخويا الكبير وأستاذي وأبويا، وبشكر أستاذ رءوف السيد سفاح المخرجين على كل اللي عملته معايا على الشخصية والمساحة اللي كنت سيبهالي عشان اطلع اللي عندي وشكرًا لأستاذ إياد صالح على السيناريو الجامد وعلى دور حتة يا أحلي قلم حامي وشكرًا لفريدة فؤاد أجمد ستايلست في مصر بجد على اللبس الفاجر".

وتابع "بشكر أحلى بندق أخويا الكبير على نصايحك وشكرًا لأحلى مدير تصوير ميخا العالمي وشكرًا لأحلى يارا العشري ملكة الماركتنج وشكرًا لكل الناس أنا مش عايز أنسي حد بس والله ربنا يخليكوا ليا، وشكرًا لأخويا وحبيبي نجم الشباك الأول نور النبوي".

"الحريفة" تدور أحداثه حول لاعب كرة قدم يُدعى "ماجد" تدفعه ظروف عائلته إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على زملاء من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم إلى فريقهم لكرة القدم، الذى يشارك فى مباريات داخل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالفوز بلقب بطولة كبيرة جائزتها المالية مليون جنيه.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نورالنبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو".