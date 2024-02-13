أكرم القصاص: مبادرة "كلنا واحد جيل جديد" تعبر عن شكل العلاقة بين الدولة والمواطنين

قال الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع اليوم السابع، إن مبادرة "كلنا واحد جيل جديد" تعبر عن شكل العلاقة التضامنية التي توجد بين الدولة والمؤسسات والمواطنين.

المبادرات المصرية الخدمية

وأكد أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة الرئيس بنقل المواطنين إلى مناطق حضارية غير التي كانوا يتواجدون بها والتي كانت تنحدر عن وصف العشوائية هامة للغاية، حيث اهتمت الدولة بنقل المواطنين إلى مراكز سكنية جديدة ومتكاملة، حيث تهدف الدولة من هذه النقلة توفير كافة الخدمات للمواطنين الذين كانوا يتواجدون في المناطق العشوائية.

وأضاف في حديثه، أن مبادرة "جيل جديد" عملت على كسر الحواجز بين الدولة والمواطن، حيث أجابت هذه المبادرة على كافة التساؤلات التي كانت تدور في أذهان الشعب المصري.

خطورة المناطق العشوائية

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مدركًا أن المناطق العشوائية كانت تشكل خطورة كبيرة على المواطنين، لذا حرص الرئيس على تطوير المستوى السكني لسكان تلك المناطق مع توفير كافة الخدمات المجتمعية التي كانت تنقصهم".