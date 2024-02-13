الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتقادات إيطالية لـ إسرائيل: "ليس كل الفلسطينيين حماس"

رفح
رفح

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الذي تترأس بلاده مجموعة السبع، أن هجمات إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة تحصد أرواح كثير من المدنيين الفلسطينيين.

ووجهت إيطاليا، الثلاثاء، انتقادات إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفة إياها بـ"غير المتناسبة" مع هجوم حماس المباغت قبل أكثر من 4 أشهر.

وأدان تاياني بشدة هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي التي وصفها بـ"الوحشية"، مجددا تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن الوزير الإيطالي قال: في هذه المرحلة الرد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين غير متناسب.

وتابع: من المناسب حض إسرائيل على توخي الحذر. إسرائيل تخطئ، لأن الرد بعد الهجوم المروع في 7 أكتوبر يتسبب في سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين.

وأضاف: حماس منظمة إرهابية وإجرامية، لكن ليس كل الفلسطينيين حماس.

وزير الخارجية الإيطالى أنتونيو تاياني مجموعة السبع إسرائيل حماس غزة

مواد متعلقة

مسئول أممى: لن نتعاون مع أى إجلاء قسرى من رفح

الصحة العالمية: تردى النظام الصحى وانتشار الأمراض المعدية بالسودان

ألمانيا تطالب إسرائيل بحماية المدنيين الفلسطينيين فى رفح

واشنطن: لا نرى الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح بداية لهجوم شامل

ترامب يطعن على قرار عدم تمتعه بحصانة تحميه من المحاكمة

وزير الخارجية الإيطالى: كفانا ضحايا مدنيين فى غزة

زيلينسكى يخطط لجولة فى غرب أوروبا لحشد الدعم العسكرى

بايدن: ناقشت مع العاهل الأردنى الوضع فى الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

بعد توقيع العقود.. تعرف على رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى

محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

مسلسلات رمضان 2024| محمد البكري أحدث المنضمين لـ"عتبات البهجة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟