يحتاج المواطنون إلى تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الاسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي سنويًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن لكل المصريين، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي وموعد طرح شقق الإسكان.

رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

يستطيع المواطنون تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن شقق الإسكان من خلال عدة خطوات بسيطة الدخول على بوابة وزارة الإسكان الاجتماعي من هنــــا.

ثم اكتب البيانات المطلوبة «الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن - رقم الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن».

اكتب كلمة المرور، ثم قم بتأكيد كلمة المرور.

اضغط على أيقونة تسجيل، وبعدها تستطيع تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي .

متى يتم طرح شقق الاسكان الاجتماعي؟

طرحت وزارة الإسكان في يناير الماضي شقق الاسكان الاجتماعي تحت مسمى الإعلان التكميلي وذلك للمواطنين الذين استوفوا شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي ولم يحصلوا عليها في الإعلان الأخير الاعلان 18 لشقق الاسكان الاجتماعي، وذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى "مبادرة سكن كل المصريين 4".

ومن المتوقع أن تقوم وزارة الإسكان، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى، بطرح إعلان جديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى خلال الربع الثاني من العام الجارى، 2024، وذلك عقب الانتهاء من حصر الأراضى الشاغرة في المدن والمحافظات تمهيدا لطرحها على شركات المقاولات قبل بدء طرحها للمواطنين للحجز.

ازاي احجز في شقق الاسكان الاجتماعي؟

قواعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي هي نفسها في جميع الاعلانات، وللحصول على شقق الاسكان الاجتماعي عند طرح شقق جديدة، يتم التسجيل عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي من الرابط السابق، ويتم ملأ البيانات المطلوبة مع توفير بعض المستندات وهي صورة الرقم القومى للزوج والزوجة، صور شهادات ميلاد الأبناء، إيصال مرافق، شهادة دخل، صورة من عقد ايجار الوحدة، قيد عائلى مميكن، قسيمة زواج مميكنة، برنت تأمينات إن وجد.