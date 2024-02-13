الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يتحرك لضم سيرهو جيراسي خلال الانتقالات المقبلة

سيرهو جيراسي
سيرهو جيراسي

قررت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني التحرك من أجل ضم الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم فريق شتوتجارت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم المهاجم الغيني بالرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة النادي البافاري قررت التحرك من أجل ضم جيراسي لتدعيم هجوم الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت بيلد أن عقد اللاعب مع شتوتجارت يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 20 مليون يورو، مشيرة إلى أن إدارة بايرن لا تريد الدخول في مزايدة على ضم اللاعب.

وبدأ جيراسي مسيرته الاحترافية ضمن صفوف نادي ستاد لافال الفرنسي تحت 19 عامًا وصعد لفريق الرديف في صيف 2014 ثم للفريق الأول في الصيف التالي، وانتقل لنادي ليل في صيف 2015 وأعاره النادي إلى أوكسير في يناير 2016 ثم عاد لنادي ليل في صيف العام نفسه قبل أن ينتقل لنادي كولن الألماني وقضى معهم موسمين ونصف ثم انتقل لنادي أميان الفرنسي معارًا في يناير 2019 وحتى نهاية الموسم، ثم أتم انتقاله للنادي الفرنسي في صيف 2019 وقضى مع الفريق موسمًا ثم انتقل لنادي ستاد رين وأعير لشتوتجارت في صيف 2022 وبعد نهاية الإعارة أتم انتقاله للفريق بشكل نهائي.

بايرن ميونخ سيرهو جيراسي شتوتجارت الانتقالات الصيفية صفقة سيرهو جيراسي

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ الأمريكى" يقر قانونًا بحزمة مساعدات جديدة لـ3 دول

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

مشروع تركى ضخم فى الطريق إلى مصر.. و"التجارة الحرة" كلمة السر

زيارة أردوغان.. عهد جديد للعلاقات الاقتصادية يفتح الأبواب لاستثمارات ضخمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟