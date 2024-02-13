بايرن ميونخ يتحرك لضم سيرهو جيراسي خلال الانتقالات المقبلة

قررت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني التحرك من أجل ضم الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم فريق شتوتجارت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم المهاجم الغيني بالرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة النادي البافاري قررت التحرك من أجل ضم جيراسي لتدعيم هجوم الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت بيلد أن عقد اللاعب مع شتوتجارت يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 20 مليون يورو، مشيرة إلى أن إدارة بايرن لا تريد الدخول في مزايدة على ضم اللاعب.

وبدأ جيراسي مسيرته الاحترافية ضمن صفوف نادي ستاد لافال الفرنسي تحت 19 عامًا وصعد لفريق الرديف في صيف 2014 ثم للفريق الأول في الصيف التالي، وانتقل لنادي ليل في صيف 2015 وأعاره النادي إلى أوكسير في يناير 2016 ثم عاد لنادي ليل في صيف العام نفسه قبل أن ينتقل لنادي كولن الألماني وقضى معهم موسمين ونصف ثم انتقل لنادي أميان الفرنسي معارًا في يناير 2019 وحتى نهاية الموسم، ثم أتم انتقاله للنادي الفرنسي في صيف 2019 وقضى مع الفريق موسمًا ثم انتقل لنادي ستاد رين وأعير لشتوتجارت في صيف 2022 وبعد نهاية الإعارة أتم انتقاله للفريق بشكل نهائي.