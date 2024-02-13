"الجارديان": إدارة تشيلسي لا تفكر فى تقديم عرض لتمديد عقد تياجو سيلفا

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة نادي تشيلسي من تمديد عقد البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد تياجو سيلفا مع تشيلسي بحلول نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة الجارديان الإنجليزية أن إدارة نادي تشيلسي، برئاسة تود بويلي، مالك النادي، لا تنوي تقديم عرض على تياجو سيلفا لتمديد عقده خلال الصيف المقبل.

ويلعب سيلفا ضمن صفوف تشيلسي منذ رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 في صفقة انتقال حر، ولعب 28 مباراة بقميص البلوز منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 6 أهداف.

وأفادت الصحيفة أن بويلي قد لا يمنح سيلفا عرضًا للتمديد، فعلى الرغم من أن خبرته الكبيرة التي قدمها للفريق في السنوات الثلاثة الماضية ولكن افتقاره للسرعة تسبب في كشف دفاعات الفريق خلال الأسابيع الماضية.

وبدأ تياجو سيلفا مسيرته الاحترافية ضمن صفوف نادي فلومينيسي البرازيلي تحت 20 عامًا وانتقل منه لفريق بيدرابرانسا فوتبول البرازيلي في صيف 2002، ثم انضم لنادي يوفينتود في يناير 2004 ومنه إلى بورتو البرتغالي في تشاء 2005 ولعب 6 أشهر للفريق قبل الانضمام لنادي دينامو موسكو الروسي وبعدها أعير لنادي فلومينينسي في يناير 2006 ثم انضم بشكل نهائي للفريق في يناير 2007 وقضى موسمين مع النادي قبل الانضمام لنادي ميلان الإيطالي في شتاء 2009 ولعب 3 مواسم ونصف ثم انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2012 ولعب 8 مواسم للفريق قبل الانتقال لتشيلسي.