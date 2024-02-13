مواجهات قوية فى أولى جولات دور الثمانية لتصنيف "دورى الطائرة"

تقام على مدار اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من دور الـ8 للتصنيف بدوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2024/2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التي تستضيف المنافسة على مدار يومين.

وتشهد منافسات الجولة الأولى لقاءات بين كل من، الاتحاد السكندري مع سموحة وسبورتنج مع طلائع الجيش والأهلي مع إيسترن كومباني والزمالك مع بتروجت.

فيما تقام الجولة الثانية غدا الأربعاء بلقاءات بين كل من، طلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع الاتحاد السكندري وبتروجت مع الزمالك وإيسترن كومباني مع الأهلي.

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجمعة تصنف في المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثاني، على أن يقام يوم الخميس 15 فبراير قرعة لتحديد أطراف الدور المقبل "البلاي أوف".

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في قيادة المنتخبات الوطنية للسيطرة على القارة الأفريقية والفوز بالعديد من الألقاب على صعيد الرجال والسيدات والشباب وصعد منتخبنا الوطنى لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

الزمالك يهزم الزهور في ربع نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة

وفي سياق آخر فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 3/1 في ربع نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024/2025.

بينما يلتقي الأهلي مع سبورتنج في نفس الدور يوم 20 فبراير الجاري.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومي 25 و27 فبراير الجاري ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.