القاهرة الإخبارية: مصر تعرب عن قلقها من تصاعد العمليات العسكرية بالبحر الأحمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن مصر تعرب عن قلقها من تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي يتم توجيهها لعدد من المناطق من اليمن.

وقال مصدر رفيع المستوى إن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.

وأضاف أن مصر تدعو إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لخفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.

كما جددت مصر التحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

مصر تؤكد حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار

وتؤكد مصر حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية القائمة ضد الفلسطينيين، لتجنب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الدوليين.