الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": الضربات الأوكرانية ردة فعل على العمليات الروسية العسكرية

الهجمات الأوكرانية
الهجمات الأوكرانية على روسيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في العاصمة الروسية موسكو، إن الهجمات الأوكرانية المتكررة على روسيا بإطلاق المسيرات نحو الأراضي الروسية، يقرأها الشارع الروسي على أنها ردة فعل أوكرانية على العمليات الروسية العسكرية ضدها.

وأضاف مشيك، أن روسيا تشن عمليات عسكرية واسعة النطاق على أوكرانيا، وتستهدف تدمير مخازن ومراكز ذات صلة بالجيش الأوكراني داخل أراضيه، مشيرًا إلى إعلان الجيش الروسي تدمير مركز للمرتزقة الأجانب، بحسب وصف وزارة الدفاع الروسية.

كما أشار إلى أن المركز الذي دمره الجيش الأوكراني كان يضم أكثر من 90 مقاتلًا أجنبيًا، وتم القضاء على 60 مقاتلًا منهم، أغلبهم فرنسي الجنسية والبقية جرحى في حالات خطيرة، ما دفع أوكرانيا لشن هجوم على الأراضي الروسية وإطلاق مسيرات بشكل كثيف كرد عسكري.

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