الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعتقل ناشطين فى بشكيريا إثر دعوتهم للتظاهر الجمعة

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية

شنّت الشرطة الروسية في إقليم باشكورتوستان، حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين قوميين دعوا سكان أوفا والمدن الأخرى في المنطقة للمشاركة في مسيرات حاشدة غير منسقة يوم الجمعة، احتجاجا على الحكم بالسجن 4 سنوات ضد أحد الناشطين القوميين البارزين.

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الشؤون الداخلية لهذه الجمهورية التي يدين معظم سكانها بالإسلام، أن "وزارة الداخلية تجري الآن أنشطة التحقق من أجل تحديد الأشخاص الذين يدعون إلى المشاركة في حدث جماهيري غير منسق وتقديمهم إلى العدالة".

وأهابت الوزارة عدم الاستسلام للاستفزازات، محذرة من أن القانون ينص على مسؤولية الدعوات والمشاركة في مثل هذه الأحداث.

وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الداخلية في باشكورتوستان عبر قناة تيليجرام بوجود دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للانضمام إلى تظاهرة غير مصرح بها أمام المحكمة في مدينة بايماك. ونصحوا المواطنين بالامتناع عن المشاركة في مثل هذه الفعاليات.

وأفادت وسائل إعلام محلية باعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا يخططون لتنظيم مظاهرة غير مصرح بها بالقرب من المحكمة.

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