بدأها بلماضى وسيسية وأكملها "فاى".. كيف يتم صناعة المدربين فى إفريقيا السمراء؟

ظهرت ثمرة اعتماد المنتخبات الأفريقية على المدربين الشباب، خلال السنوات الاخيرة، بعدما توّج المنتخب الجزائرى بلقب بطولة أمم افريقيا 2019 فى القاهرة تحت قيادة جمال بلماضى على حساب السنغال، وفى النسخة الماضية تمكن أليو سيسية من قيادة السنغال لحصد اللقب الأفريقى فى نسخة الكاميرون على حساب منتخب مصر.

وشاءت الأقدار أن تمنح الإيفوارى إيمرسى فاى، شرف قيادة منتخب بلاده للظفر بلقب النسخة التى أنتهت أمس بعد فوز الأفيال على نيجيريا، فى بطولة أشبه بالمعجزات، بعدما تأهل منتخب كوت ديفوار لدور الـ 16 من الباب الضيق، وأقال مدربه ليكتب القدر تاريخ جديد للمدرب الشاب إيمرسى فاى .

ولم يكن نجاح هؤلاء المدربين بمحض الصدفة، ولكن هناك تخطيط داخل الاتحادات المحلية لهذه المنتخبات، التى تساعد مدربيها الشباب على المعايشات الخارجية واكتساب الخبرات فى منتخبات المراحل السنية حتى يتم اعدادهم بالشكل الامثل لقيادة منتخباتهم الوطنية .

وتدرج فاى بين منتخبات الناشئين والشباب والأوليمبي، فضلا عن سفره المتكرر خلال الفترة من 2012 إلى 2015 لعمل معايشات خارجية ، بعدما اجبر على الاعتزال فى سن مبكرة بسبب الإصابة بجلطات فى أوردة الساق .

وتعد هذه هى المرة الثالثة على التوالي التى يتوج خلالها المدرب الوطني يتوج بكأس إفريقيا، وجميعهم مدربين شباب وليسو كبار فى السن، مما يعكس مدى نجاح التجارب الأفريقية على مستوى الشباب .

وربما تكن هذه البطولة بمثابة مكافأة السماء للاعب السابق الذى عانى كثيرًا، إلى أن ابتسمت الكرة لإميرس فاي أخيرا بعد أن عاندته لسنوات.، حيث خاض نهائى ٢٠٠٦ فى القاهرة، وخسر نهائي كأس أمم إفريقيا أمام مصر ولم يُتوج باللقب كلاعب.

وفى ٢٠١٢، أُجبر فاى على الاعتزال بعمر ٢٨ عاما، بسبب جلطات متكررة في أوردة قدمه، منعته من مواصلة اللعب، حتى انصفه القدر فى فبراير ٢٠٢٤، بسيناريو درامي قاده إلى أن يصبح مديرا فنيا لمنتخب بلاده في منتصف طريقه في البطولة، بعد أن كان الفريق أقرب إلى الخروج، ولم يملك من الخبرة التدريبية إلا تدريب منتخب تحت ٢٣ سنة، وقد نجح في الفوز بـ٤ مباريات متتالية ليرفع الكأس القارية كمدرب.

-ويعد أميرس فاي، المدير الفني الأصغر عمرا من بين المُتوجين بلقب كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ، والذي أطاح برقم الفرنسي كلود لور .