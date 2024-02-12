الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس يشارك في برنامج العباقرة

الطلاب
الطلاب

شارك ٤٤ طالب وطالبة من كلية الآداب جامعة عين شمس في برنامج العباقرة، والذي سوف يبث خلال شهر رمضان المبارك على شاشة قناة القاهرة والناس.

جاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور  حنان كامل متولي عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور  محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب بالكلية

يهدف البرنامج إلى تحفيز الطلاب على المعرفة والثقافة، وكذلك يساهم في تطوير التعليم، وقد تم عرض البرنامج أكثر من ٣٢ موسم وأكثر من ١٠٠٠ حلقة، واستطاع تحقيق نجاح ضخم وكبير، وكذلك حصل على عدة جوائز منها برونزية "إيفي اوردز"العالمية عام ٢٠١٩،يقوم بتقديم البرنامج الروائي عصام يوسف.

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وفي سياق آخر استقبل الدكتور، أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وفد شركة سيمنس برئاسة مصطفى الباجورى، الرئيس التنفيذى للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير تقديره لتاريخ شركة سيمنس فى مجال التطوير التكنولوجى، لافتًا إلى حرص الوزارة على تطبيق استراتيجية التحول الرقمى، وجامعات الجيل الرابع، ومواكبة التوجهات العالمية، من خلال رؤية مستقبلية للتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مؤسسات التعليم العالى والتوجه نحو جامعات ذكية مستدامة، وكذا تطوير مهارات الخريجين لتناسب احتياجات المستقبل والثورة الصناعية الجديدة، وتدريبهم على التقنيات الحديثة فى مجال التكنولوجيا.

وأشار د.أيمن عاشور إلى ترحيبه بالتعاون مع شركة سيمنس كشريك تكنولوجى فى مجال التحول الرقمى، وبناء القدرات فى المجالات التكنولوجية داخل مؤسسات التعليم العالى المصرية، لافتًا إلى التعاون مع الشركة خلال فترة عمادته لكلية الهندسة، مشيدًا بالتعاون الكبير بين الشركة ومؤسسات التعليم العالى فى تنفيذ خطة التحول الرقمى داخل الجامعات المصرية، وتأسيس عدد من مراكز التحكم الآلى بكليات الهندسة، بالإضافة إلى تقديم المنح الطلابية فى مجال برمجيات التحول الرقمى

جامعة عين شمس كلية الأداب برنامج العباقرة تطوير التعليم التعليم العالي

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