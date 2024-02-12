الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل خطة تطوير مصانع الأسمدة الحكومية

مصانع الأسمدة
مصانع الأسمدة

كشف مصادر لـ"الدستور" تفاصيل خطة تطوير مصانع الأسمدة الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحة أنها اشتملت على التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأكدت المصادر أن تطوير مصانع الأسمدة يأتي في إطار العمل على تعظيم صادرات الأسمدة لجلب الدولار وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

وأوضحت المصادر أن العمل على تطوير مصانع كلا من الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وكيما يأتي في إطار إعادة هذه المصانع للعمل بالطاقة القصوى لها من أجل توفير السماد للسوق المحلي وزيادة حجم الصادرات المصرية من الأسمدة.
وأشارت إلى أن خطة تطوير مصانع الأسمدة الحكومية تبلغ تكلفتها نحو أكثر من 2.5 مليار دولار، حيث تبلغ تكلفة تطوير الدلتا للأسمدة نحو مليار دولار، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ألمانية وجاري العمل على مفاوضات لتطوير مصنع النصر للأسمدة مع إحدى الشركات العالمية، كما يجري العمل على تطوير وتأهيل المصنع القديم في كيما حيث تم إنشاء مصنع جديد بتكلفة نحو 12 مليار جنيه.

وأكدت المصادر أنه بالنسبة لشركة حلوان للأسمدة التي تساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، فإنه يجري العمل على إنشاء مصنع جديد مع تحالف استثماري في إطار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من الأسمدة والصناعات الكيماوية.

ووقعت وزارة قطاع الأعمال العام عقد مع إحدى الشركات الهندية للعمل على رفع وزيادة تركيز خام الفوسفات، مما سيسهم في زيادة الصادرات وزيادة القيمة المضافة من خامات الفوسفات، وذلك في إطار العمل على تنمية صناعة الأسمدة الحكومية. كما تم العمل على تطوير مصانع شركة مصر للصناعات الكيماوية.

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