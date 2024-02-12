الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "جوشي" الصينية فرص التعاون لتعظيم العوائد الاقتصادية لخام "الكاولين" بالشراكة مع "سيناء للمنجنيز"

من الحدث
من الحدث

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "جوشي" الصينية فرص التعاون لتعظيم العوائد الاقتصادية لخام "الكاولين" بالشراكة مع "سيناء للمنجنيز"

 

التوسع في الإنتاج الصناعي والتعديني لتعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية


 التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من شركة "جوشي" الصينية الرائدة في صناعة الفايبر جلاس (الألياف الزجاجية) برئاسة "ما شينياو" المدير العام للشركة في مصر.

شهد اللقاء التباحث حول سبل وفرص التعاون الممكنة بين الشركة الصينية وشركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في مجال فصل وتنقية خام الكاولين وزيادة تركيزه من خلال إزالة الشوائب والعناصر غير المرغوب بها للوصول إلى خام عالي الجودة يمكن استخدامه في العديد من الصناعات الحيوية والهامة للاقتصاد القومي وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام أن ذلك يأتي من في إطار استراتيجية العمل وإعادة التشغيل لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات بالمنتج المحلي، وخطة التحديث والتطوير التي تشمل حسن استغلال الموارد الطبيعية واستثمارها وتعظيم عوائدها الاقتصادية  لتحقيق الاستفادة المثلى منها، والتوسع في مشروعات القيمة المضافة من خلال دراسة الفرصة البديلة،

و تأسست شركة سيناء للمنجنيز عام 1957 لاستغلال خامات المنجنيز بسيناء ونجحت الشركة فى ذلك لتحل محل شركة سيناء البريطانيه للتعدين، وفى يونيو 1960 تم تعديل النظام الأساسى للشركة لتشمـل إستكشاف وإستغلال خامات إقتصاديــــة أخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمال الزجاج والمنجنيز الخام حيث أن شركة سيناء للمنجنيز تعتبر أكبر شركة لإنتاج المنجنيز الخام العالى والمنخفض الدرجــة فى مصر. وفى عام 1990 بدأت الشركة نشاط صناعـى بإنتاج الجبس المكلسن بطاقة أنتاجية 250ألف طن سنويا وفى عام 1993 بدأ تشغيل مصنع الفيرومنجنيـز، وتعد الشركـة هى الوحيدة المنتجه للفيرومنجنيـز فى الشرق الأوسط حيث يعمل المصنع بأحدث تكنولوجيا حيث أن الشركة تمتلك محطة كهرباء تعمل بطاقه 21 ميجاوات.

وتعمل الشركة في استغلال خامات المنجنيز إستغلال خامات إقتصاديــــة أخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمال الزجاج إنتاج الجبس المكلسن والفيرومنجنيـز

قطاع الاعمال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال العام استثمارات قطاع الأعمال العام الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام

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