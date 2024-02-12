"عشاق الشاشة".. قصص حب نشأت في الكواليس وتحولت إلى زيجات حقيقية

يفصلنا يومان عن الاحتفال بعيد الحب 14 فبراير المقبل، وهناك من يحرص على الاحتفال بخطوبته أو زواجه في هذا اليوم لتميزه، وهناك من يشارك أفضل اللحظات عبر السوشيال ميديا مع الحبيب، وفيما يخص نجوم الشاشة هناك بعض النجوم لم يكن يتوقعوا أن يقعوا في حب شريكهم في العمل، وأن يتحول ما بينهم من مشاعر ممثلة إلى حقيقية.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الثنائيات الفنية المعاصرة التي تزوجت بعد أن تعرفت على بعضها في كواليس الفن وتجاوزت علاقتهم حدود الدور الفني ووجدا الحب في بعضهما البعض.

- ليلى زاهر وهشام جمال:

هما آخر ثنائي انضم إلى قائمة عشاق الشاشة، فقد أعلنا ارتباطهما رسميًا في بداية العام الجاري، بعدما تعارفا على بعضهما في عدة أعمال فنية، منها مسلسل "في بيتنا روبوت"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجمهور. وقد كشف الثنائي تفاصيل خطوبتهما في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وقصة حبهما وكيف تقدم هشام جمال لطلب يد ليلى زاهر من والدها الفنان أحمد زاهر.

- محمد فراج وبسنت شوقي:

تزوجا الثنائي في مايو 2022 بعد خطوبة استمرت أكثر من عامين. تقابل الثنائي أثناء تصوير مسلسل "تحت السيطرة" عام 2016 وتطورت علاقتهما من الصداقة إلى الحب. اشترك في عدة أعمال فنية فيما بعد، واستمر التعاون بينهما بعد الزواج. احتفل الثنائي بزفافهما في حضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن.

- حسن الرداد وإيمي سمير غانم:

زواج الفنانين إيمي سمير غانم وحسن الرداد هو واحد من أشهر الزواجات في الوسط الفني المصري. تزوج الثنائي في نوفمبر 2016 بعد قصة حب نشأت أثناء تصويرهما مسلسل "حق ميت" وفيلم "زنقة ستات" عام 2015.

- أحمد حلمي ومنى زكي:

يعدان من أشهر الثنائيات الفنية التي تحولت من زملاء عمل إلى زوجين، فقد عملا معًا لأول مرة في فيلم "عمر" عام 2000، وتألقا معًا في عدة أفلام أخرى، مثل "ليه خليتني أحبك" و"سهر الليالي"، وقد تزوجا عام 2002، وأنجبا ثلاثة أبناء: لي لي وسليم وعلي، ويعتبران من أكثر الأزواج المحبوبين والمحترمين في الوسط الفني، وجدير بالذكر أن الثنائي ولد في نفس اليوم، وهو 18 نوفمبر