الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

باقى ثلاث أيام.. تاريخ عيد الحب 2024 وأجمل عبارات التهنئة

عيد الحب
عيد الحب

تاريخ عيد الحب 2024 وأجمل عبارات التهنئة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها، من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

تاريخ عيد الحب 2024

 يوافق  عيد الحب 2024 يوم 14 من شهر فبراير كل عام، ويتخذه المحبين عامل للسعادة والحب  وتبادل الهدائا والتعبير عن العوطف والمشاعر .

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أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الحب 

أحبك اليوم وأحبك غدا وأحبك كل يوم، أريد أن أهديك قلبي و روحي وأنفاسي، أنت الأمل، عيد حب سعيد علينا في كل حين.

يوم عيد الحب كان يوما عاديا قبل وجودك، ولكنه أصبح يوم مميز بوجودك في حياتي، أنت حبيبي على الابد كل عام وانت الحب.

عيد الحب يأتي ويذهب، لكن حبنا سيبقى دائمًا، أنت لا تعد مجرد شخص في حياتي، بل أنت كل حياتي، عيد حب سعيد للشخص الذي يملأ يومي بالضحك والسعادة، أنت الأمل الذي يضيء حياتي ورفيقي في كل مغامرة، أتمنى لك يومًا رائعًا وحبًا يملأ قلبك.

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح وأقرب من نبضي ودمي وهواي.

عيد الحب يذكرني بكل اللحظات الرائعة التي قضيناها معًا وبكل الذكريات التي سنبنيها في المستقبل، أنا ممتن لأنك جزء من حياتي وأحب أن أقضي كل لحظة بجانبك، أتمنى لنا عيد حب سعيد وحياة مليئة بالحب والسعادة.

 

عيد حب سعيد يا من أتنفس هواه.

كل عام وأنت حبيبي وكل دقيقة وكل شهر.

عيد حب سعيد لمن ملك قلبي وكل وجداني.

14 فبراير يحتاج إلى ابتسامتك ليكون أكثر أناقة.

أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى وأعز إنسان.

احتفالات دار الأوبرا.. محمد الطوخى يقدم "ليلة طرب" فى عيد الحب.. وآيات فاروق مفاجأة الحفل

حبي لك ما هو رساله بالجوال.. ولا هي كلمه وتنقال.. حبي لك زلزال يهز جبال.

لا أنتظر عيدا لأحتفل بحبك.. فأنت العيد وأنا الحب.. وكلما التقينا تحتفل السماء.

في عيد الحب ليس لي أمنيات سوي أن تكوني بجانبي.

وفي قلبي مدينة كل سكانها أنت.. عيد حب سعيد يا عمري.

أنت عيدي والأماني والشعور.. يا عيد عمري وأبتسامة شفاتي.

عيد الحب يا حبيبي اليوم.. أخذلك يا عمري هدية.. حتى لو أهديك روحي.. تبقى عليك شوية.

في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر.

لك يا أغلى من ذاتي سلامي مع تحياتي.. إذا كان الشوق غلطه انت أحلى غلطاتي

أهنئ قلبي بحبك.. وصبر عيني في بعدك.. وأقول انك نور عيني.. يجعل روحي فدى قلبك.

لو يحرمني الزمن لوقاك فلن يحرمني من ذكراك أحبك وأوعد ما أنساك.

لم أدرك معنى عيد الحب، إلى أن التقيتك وفهمت ما يدور حوله.

ماذا كنت سأفعل بدونك؟ عيد حب مميز لحب حياتي.

أحبك إلى الأبد يا صديقة عمري.. أحبك في السراء والضراء.. أحبك في كل الأوقات.

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