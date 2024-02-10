السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

احتفالات دار الأوبرا.. محمد الطوخي يقدم "ليلة طرب" في عيد الحب.. وآيات فاروق مفاجأة الحفل

جريدة الدستور

ضمن برنامج حفلات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، يحيي المطرب محمد الطوخي احتفالية عيد الحب، تحت عنوان "ليلة طرب"، علي خشبة مسرح معهد الموسيقي العربية، يوم الخميس ١٥ فبراير المقبل، في الساعة الثامنة مساءً.


ومن المقرر أن يقدم "الطوخي" مجموعة كبيرة من أجمل الأغنيات الخاصة به، بالإضافة إلي باقة من أغانى كبار المطربين، وهي: إمتي الزمان، ومدام تحب بتنكر ليه، وابعد يا حب، وما انحرمش العمر، وكل ده كان ليه، وأنا في انتظارك، ويا واحشني رد عليا، ومن غير ليه، وغنيلي  ، وعاليادي، وعيون القلب، وحمال الأسية، وخليك هنا، ويا اهل المحبة، وقلبي بيقولي كلام، والحلوه داير شباكها، وأرق ما شافت عيني، ونجم الحفلة.


وقال المطرب محمد الطوخي، إن عيد الحب مناسبة عظيم للتعبير عن مشاعرنا عبر الغناء والطرب، لذلك أهدي هذا الحفل لجمهور الأوبرا "السميعة" وعشاق الفن الذين يحبون الموسيقي الشرقية الأصيلة.


وأوضح "الطوخي" أن اطلاق عنوان"ليلة طرب" علي الحفل مقصود، قائلًا:" اسميناها ليلة طرب للإشارة إلي أننا سنبحر في عالم الطرب دون تصنيف، فقد تعارف علي أن مطربي الأوبرا يغنون للمطربين الرجال، بينما في حفلاتي الخاصة أفضل آداء أغاني لكوكب الشرق ووردة، كما أنني سأغني كل الألوان بداية من سيد درويش وعبد الورهاب وام كلثوم، ونهاية بأعمالي الغنائية الخاصة.


وكشف الطوخي عن مفاجأة الحفل وهي مشاركة نجمة دار الأوبرا آيات فاروق كضيفة شرف للحفل، قائلًا: "آيات من الأصوات الجميلة والعذبة التي تجيد كل أنواع الغناء، وستقدم معي أغاني مختلفة عما قبل، وسنقدم معًا شكل موسيقي جديد، بدخول بعض الآلات الغربية كالبيانو والركشة مع آلات التخت الشرقي. 


وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل للجمهور عبر موقع تذكرتي الإلكتروني وجاء سعر التذاكر على فئة واحدة بمبلغ 110 جنيهات مصرية.

كان الطوخي قد أحيا في سبتمبر الماضي حفلا تحت عنوان "سهرة مع العندليب" على المسرح الكبير بدار الأوبرا، قدم خلاله مجموعة من أروع أغنيات الفنان الكبير عبدالحليم حافظ.

يشار إلى أن المطرب محمد الطوخي كان قد انتهى مؤخرا من ألبوم خاص للأطفال بمشاركة سيمون وداليا وإنجي أمين وحنان عطية، ويضم مجموعة من الأغنيات منها "نامي يا توتة"، "البطة البطولة"، "أكبر حبة"، "حبة فراشات" وكلمات الأغاني للشاعر سامح الرازقي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة من ألحانه، ومن كلمات هاني الصغير وتوزيع أسامة عبد الهادي.

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