"الأطباء البيطريين" تُكرم أعضاءها المشاركين فى معرض الكتاب

كرم الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتورة سمر الدسوقي، مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة، الأطباء البيطريين المشاركين بمؤلفاتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالدورة 55.

وقال النقيب العام إن التكريم جاء من حرص النقابة العامة على إثراء الحياة الثقافية بين الأطباء البيطريين، والتواصل مع المبدعين من أبناء المهنة، وكل طبيب بيطري يثري الثقافة فى جميع أنحاء مصر وتكريمهم.

وأوضحت الدكتورة سمر أن التكريم من النقابة العامة للأعضاء الكُتاب يأتي تفعيلًا لدور اللجنة الاجتماعية للتواصل معهم وإبراز دورهم الثقافي في المجتمع المصري وتشجيعًا للكتاب الجدد من الأطباء البيطريين، وحرصًا من اللجنة على التواصل مع الأدباء من الأطباء البيطريين وفعاليات معرض الكتاب الملتقى السنوي للأدباء والمفكرين، مشيرة إلى حضور أعضاء مجلس النقابة العامة وعلى رأسهم النقيب العام والدكتور أحمد عنتر، الأمين العام المساعد، والدكتور محمد أشرف، مقرر لجنة الشباب.

وقال الدكتور أحمد عنتر، الأمين العام المساعد، إن النقابة العامة تحرص على التواجد مع أعضائها فى كل الفعاليات التى تهم جموع الأطباء البيطريين، ومنها معرض الكتاب حيث تواصلنا مع الأطباء الكتاب والشعراء من الأطباء البيطريين لتشجيعهم وتكريمهم ومساندتهم وإثراء الثقافة بيننا إحدى القوة الناعمة لمصر.

وأضافت الدكتورة سمر أن المكرمين هم: الدكتور سعد السيد جرامون، المشارك برواية "جريمة فى الواحة"، الدكتور أشرف نبيه رمضان، المشارك برواية "الهبوط إلى السماء"، الدكتورة منى حارس عبدالرحمن، المشاركة برواية "عودة المبروكة" و"حدث بالفعل" مجموعة قصصية وكتاب" كيف تختار وتربى حيوانك الأليف"، الدكتور محمد بيومي عطيفى، المشارك بكتاب" خواطر تحت اسم ساخر" و"زورنبيح المشاعر"، الدكتور أحمد عبدالقادر عبدالغنى، المشارك بكتاب" الفن وسنينه"، الدكتورة زينب حلبى، المشاركة بكتاب هو "رأيي وان خالفتموه وكتاب" عالم من الظواهر الخارقة"، الدكتورة إيمان مرزوق، برواية "الشرفة الخلفية"، الدكتورة سارة عبدالجواد، برواية "أبناء اللورد"، الدكتور زياد طارق محمد، برواية "صندوق شفق هانم"، الدكتور أحمد جمال عبدالناصر، الدكتور محمود حمدى.