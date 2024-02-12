إحالة عصابة الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة فى القليوبية للمفتى

أحالت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة السادسة،تشكيلا عصابيا مكونا من 18 متهما، لفضيلة مفتى الجمهورية؛ لإبداء الرأى الشرعى في إعدامهم لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ، وحددت جلسة 14 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15863 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3036 لسنة 2022 كلى شمال بنها، عن أن المتهمين ألفوا عصابة غرضها الاتجار فى المخدرات، وحازوا جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا جوهرًا مخدرًا "نبات الحشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص فى حيازتها أو إحرازها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "مسدسات"، كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "بنادق خرطوش، فرد خرطوش"، وحازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.