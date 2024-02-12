"رجال الأعمال" تدرس إطلاق منصة تصدير إلكترونية للبريكس

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسانين توفيق رئيس اللجنة، وبحضور المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية الاتصال والمهندس محمود متولي نائب رئيس اللجنة، إضافة إلى مجموعة من أعضاء الجمعية العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التوجهات الاستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة في قطاع تكنولوجيا والاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030، وأعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرًا.

كما تم مناقشة خطة عمل اللجنة وأنشطتها المختلفة المقترحة خلال عام 2024.

إنشاء منصة الكترونية للتصدير وذلك بالتعاون مع لجنة التصدير

في بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة حسانين توفيق أن اللجنة أعدت مجموعة من الأهداف لخطة العمل وناقشت التحديات الاقتصادية العامة التي لها تأثير مباشر على القطاع. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جمعية اتصال على بحث التوجهات الاستراتيجية للحكومة المتعلقة بالقطاع للفترة من 2024 إلى 2030 في إطار بروتوكول التعاون المشترك.

وأكد “حسانين” أن جمعية رجال الأعمال المصريين لها من القوة والإمكانيات التي تساعد اللجنة في التعامل مع الحكومة والجهات الرسمية لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع والتحرك في تنفيذ خطة العمل.

وأوضح أن اللجنة في خطتها لعام 2024 تدرس إنشاء منصة إلكترونية للتصدير بالتعاون مع لجنة التصدير، بهدف تنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة، مما يسمح للشركات الأعضاء في الجمعية بالاستفادة منها وفتح أسواق جديدة لها، خاصة في دول أعضاء البريكس.

وأضاف أن اللجنة تستهدف أيضًا تعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني، التي تضم الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في السوق المصري، وتنظيم فعاليات مختلفة للتعريف باستخدامات التكنولوجيات الجديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تمثلها جمعية رجال الأعمال، وذلك بدعوة الخبراء من العاملين والمتخصصين في تلك الشركات.

وأوضح أيضًا أنه سيتم من خلال دعم مجلس إدارة الجمعية خلق تواصل فعال مع الوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المعوقات التكنولوجية التي تواجه الشركات في تطبيق التكنولوجيات الجديدة، وتحسين وتطوير التطبيقات المستخدمة في الجمعية مع إمكانية إضافة تطبيقات جديدة.

مجاهد: يؤكد على أهمية التطبيقيات الذكية تهدف للوصول لمجتمع رقمي آمن

وقال المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال: "نحن فخورون في جمعية اتصال ببروتوكول التعاون والشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين للوصول إلى الحلول التطبيقية الذكية للتعامل مع المشكلات التي تواجه الشركات، ويعتبر هذا الاجتماع خطوة أولى نحو تفعيل هذا التعاون".

وأضاف “مجاهد” أن التعاون بين الجمعيتين يمثل أهمية كبيرة لعرض التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع تكنولوجيا المعلومات بتوجهاته المختلفة، داعيًا إلى ضرورة صياغة ورقة عمل واستراتيجية خاصة بتحديات القطاع في الفترة الحالية والحلول المقترحة من الخبراء لتقديمها للحكومة. وأشار إلى أهمية التواصل مع مختلف الوزارات والجهات الرسمية من خلال العلاقات المتميزة بين الحكومة وجمعية رجال الأعمال المصريين.

وطالب الأعضاء بضرورة إعداد ورقة عمل تضم أهم الحلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالمستحقات المتأخرة لدى الحكومة، بالإضافة إلى اقتراح فرض وجود استشاري لاستلام المشاريع بما يدعم مبدأ الحوكمة وإنهاء معاناة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة عند تسليم المشروعات.

وخلال استعراض اللجنة للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات الحكومة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أجمع المشاركون على أن مستهدفات القطاع حتى عام 2030 في مجملها "جيدة"، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي، وأيضًا في مضاعفة صادرات التعهيد ومضاعفة أعداد المتدربين بحلول عام 2024 بهدف الوصول إلى مجتمع رقمي آمن ومستدام.