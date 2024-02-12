العثور على جثتين بهما أعيرة نارية بالدقهلية

يكثف رجال مباحث الدقهلية بالتنسيق مع مفتشى قطاع الأمن العام جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثتين بهما أعيرة نارية بنطاق المحافظة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية تلقت بلاغًا يفيد بسماع دوى إطلاق أعيرة نارية ووجود وفيات بنطاق دائرة مركز شرطة الكردى، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بقوات الانتشار السريع وسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين العثور على جثتين "فارس.ع"، 21 سنة، و"رضا. م"، 44 سنة وبهما أثر طلقات نارية وأن مشاجرة نشبت مع آخرين؛ مما دفع الجناة إلى إطلاق النيران عليهما ومصرعهما فى الحال.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة وأخطار النيابة العامة.