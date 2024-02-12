لزيادة الثروة الحيوانية.. وكيل "زراعة الإسكندرية" يناقش تنفيذ مشروع الحصر الحيواني 2024

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا في النهوض بالقطاع الزراعي من خلال المبادرات القومية وتنفيذها، من خلال وزارة الزراعة بشكل يحقق الأمن الغذائي ويخلق صفا ثانيا من القيادات الشباب قادر على حل المشكلات وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية لمناقشة ومتابعة أعمال الحصر الحيواني 2024، وكيفية تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك بحضور ممثلى مديري وأعضاء ورؤساء الجمعيات الزراعية، (إصلاح - استصلاح - ائتمان ) ومسؤولي الإدارات بالمدي

توجيه بسرعة الانتهاء من عمليات حصر الثروة الحيوانية لعام 2024

وشدد وكيل الوزارة على جميع الحضور بضرورة التعاون والتكاتف لتنفيذ القرارات بشكل صحيح وذلك لتحديث قواعد البيانات وتدقيقها، نظرا لأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بشكل سليم، ومساعدة الدولة في رسم سياساتها وتحديد الاحتياجات وسرعة الانتهاء من عمليات حصر الثروة الحيوانية لعام 2024، وذلك لتحديد الاحتياجات بكل دقة من امصال ولقاحات وقوافل بيطرية، والمجازر وغيرها، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة الانتاج من اللحوم.

وأشار إلى أن مشروع تعداد الحصر الزراعي، يشمل: المحاصيل والزراعات القائمة، والتعديات على الأراضي الزراعية، ورؤوس الماشية، وغيرها، موضحًا الدور الهام الذي تقوم به مديرية الزراعة في خدمة ومساعدة المزارع والمربي والوقوف بجانبه لتحقيق مطالبة وعلاج مشكلات.

أبرز المشروعات التي مناقشتها خلال الاجتماع



وناقش "الششتاوي" جميع مشروعات الوزارة وكان من بينها:-

- نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي والتأمين على الماشية والصوب الزراعية والتوسع في القوافل البيطرية الإرشادية.

- المشروع القومي للبتلو، ومراكز تجميع الألبان لدعم المربين.

- كذلك جهود الوزارة ومراكز البحوث في التوسع في إنتاج اعلاف غير تقليدية واستغلال المخلفات الزراعية واعادة تدويرها.

- زيادة إطلاق الحملات الإرشادية بزمام جميع الإدارات والجمعيات الزراعية لتوعية المربين بمشروع تحسين سلالات الماشية والتلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته، ونشر ثقافته.

وتم خلال الاجتماع شرح وافي للحضور وتوضيح كيفية إتمام عملية الحصر الفعلي للثروة الحيوانية عام 2024 من خلال ملئ الاستمارات الإلكترونية للحصر وضرورة سرعة الإنتهاء منها وذلك لضمان صحة المعلومات ودقتها وتم الرد على جميع إستفسارات الساده الحضور من المنصه الكريمه.



كما قامت الدكتورة صباح جارح - مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية والمهندس شادي أحمد - مدير فرع صندوق التأمين بالإسكندرية، بشرح دور المديرية في مساعدة المربين من خلال أعمال التسجيل للمواشي والتحصين وسرعة حل اي مشاكل تواجههم، كذلك التوسع في اطلاق القوافل البيطرية بالقرى، لدعم المربين، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة وضرورة التوسع ايضا في حملات التوعية بأهمية تأمين المربين على الماشية، ضمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وسرعة الرد على الإخطارات، والبلاغات.