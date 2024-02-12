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رياضة

رغم الخروج مبكرًا.. مصطفى محمد ضمن المتوجين بجوائز كان 2023

إيميليو نسوي
إيميليو نسوي

توج إيميليو نسوي مهاجم منتخب غينيا الاستوائية، بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي استضافتها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

وكان منتخب كوت ديفوار قد توج باللقب القاري بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وسجل إيميليو نسوي 5 أهداف حسم بها لقب هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت جميع أهداف نسوي في دور المجموعات، وذلك بعدما أحرز 3 أهداف في شباك غينيا بيساو، وسجل أيضا هدفين في شباك كوت ديفوار.

وتواجد الدولي المصري مصطفى محمد في المركز الثاني بعد أن سجل 4 أهداف خلال مشوار الفراعنة في البطولة.

وسجل مصطفى محمد أهدافه الأربعة في شباك موزمبيق وغانا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية.

وتساوى مصطفى محمد مع جيلسون دالا نجم منتخب أنجولا، الذي سجل هدفين في شباك موريتانيا ومثلهما في شباك ناميبيا.

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إيميليو نسوي منتخب غينيا الاستوائية مصطفى محمد هداف كأس الأمم الأفريقية “كان 2023”

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