بينها أمسية سينمائية لمناقشة كتاب "برهان المحبة".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

ما بين الندوات والمناقشات، والأمسيات السينمائية والفنية والثقافية، يحتشد اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024، بالعديد من الفعاليات والأنشطة والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية الإثنين 12 فبراير

ففي السادسة مساء، يستضيف مركز الثقافة السينمائية، بمقره الكائن في 36 شارع شريف بوسط القاهرة، أمسية سينمائية لمناقشة كتابين، هما: “برهان المحبة”، و"فهم السينما"، للكاتب المخرج يسري منصور، والذي تنظمه جمعية تنمية الإبداع السينمائي، ويناقش الكتابين الناقد دكتور ناجي فوزي رئيس الجمعية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء، بمكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، ندوة بعنوان “قيم التصالح”، والتي يحاضر فيها الدكتور أحمد فرج معالج نفسى أكلنيكى.

تتناول الندوة قيمة التسامح والسلام النفسى للإنسان، والأولويات في قيمة التصالح والتسامح، ومنها، القدرة والاستطاعة، التوقيت الملائم للتصالح، أساليب المساعدة الذاتية، كيف أحافظ علي حقوقي، التبادلية والمعاملة بالمثل، التصالح الطويل الأ مد في مقابل التصالح قصير الأمد.

وفي السابعة مساء، يعرض بمعهد جوته الثقافي بالدقي، الفيلم الألماني الروائي الطويل، “آدم وإيفيلين”، إخراج أندرياس جولدشتاين، إنتاج العام 2018 وتبلغ مدة عرضه 100 دقيقة، ناطق بالألمانية ويعرض بترجمة إلى العربية. الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم لإنجو شولتزا.

يتناول الفيلم قصة حب على هامش الاضطراب السياسي في جمهورية ألمانيا الديموقراطية. على خلفية أزمة علاقتهما، تسافر إيفيلين وحدها في إجازة إلى بحيرة بالاتون بدون صديقها آدم. تقع الأحداث عام 1989 حيث فتحت الحدود بين المجر والنمسا. ترى إيفيلين الأحداث كفرصة لحياة جديدة، بينما يعتبرها آدم تهديدا لحياته المستقرة التي لا يرغب في التخلي عنها.

وفي ذات السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ أمسية شعرية بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، والتي تسضيف الشاعر السكندري مصعب السيد، وهو شاعر ومترجم من الإسكندرية تخرج في كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ قسم اللغة الإسبانية. له نصوص مترجمة عن الإسبانية والإنجليزية منشورة في مواقع ثقافية منها موقع الكتابة الثقافي وموقع كتب مملة شارك بقصيدتين من كتابته في مبادرة "عدلي، كبسولة الزمن: إقامات فنية وفن ناشئ" التي أقامها معهد ثربانتس بمقره في عام 2019.

كما يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء، احتفالية بعنوان "الإذاعة المصرية.. بين الميكروفون والبودكاست"، وذلك بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا بالجزيرة.

تأتي الاحتفالية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، ويشارك بها دكتورة إلهام سيف الدولة حمدان الأستاذة بأكاديمية الفنون، والإعلامية دكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب سابقًا، والإذاعية دلال الشاطر رئيس إذاعة الشرق الأوسط سابقًا، والإعلامي إمام عمر.

تأتي الاحتفالية في إطار التعريف بدور الإذاعة المصرية وتطورها ضمن الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي يواكب يوم 12 نوفمبر من كل عام.

وفي أجندة الدستور الثقافية، ينظم مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء، ندوة بعنوان “الشعور القومي العربي وتداعيات الحرب علي غزة”، وذلك بقاعة توفيق الحكيم بالمركز، بمشاركة كلا من: دكتور قدري إسماعيل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق ــ والمستشار أحمد عوض، رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية الأسبق، ويديرها دكتور إبراهيم عبد الله.

وفي السابعة مساء، تستأنف ورشة الزيتون الأدبية بمقرها الكائن في 1 شارع الشهيد أحمد منسي بمقر حزب التجمع بشرق القاهرة، أمسية جديدة من أمسياتها، لمناقشة ديوان الشاعر أحمد لطفي رشوان "جرد مفاجئ للروح"، ويناقشه الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، والشاعر والناقد أسامة حداد، والكاتب والناقد أحمد حلمي، ويدير الندوة الكاتب سامح وهيب.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ وفي أجندة الدستور الثقافية، تحتضن خشبة مسرح أوبرا دمنهور، أمسية فنية بعنوان "بهجة الروح" وسهرة مميزة حول المشوار الفنى والغنائًى الحافل لكوكب الشرق أم كلثوم إعداد وتقديم محمد بهجت.

كما تتضمن الامسية فقرة غنائية منوعة لكورال الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية بمصاحبة المايسترو دكتور محمد حسنى حيث يقدمون مجموعة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم خلال مشوارها الفنى الحافل التى كان لها عظيم الأثر فى وجدان الجمهور المصرى والعربى.

في سياق متصل، وفي السابعة مساء أيضا، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى.

يأتى الحفل بمناسبة عيد الحب ويتضمن عدد من الفقرات لفصل الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن ومقتطفات من أشهر الباليهات العالمية والرقصات الروسية وميدلى الجيبسي لفصل الباليه تدريب الدكتور شريف الجندى.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يحل الشاعر والكاتب سمير الأمير، في السادسة مساء، في ضيافة أمسية جديد من أمسيات نادي أدب الزقازيق، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق، وأمسية بعنوان “الشعر وأثره في تنمية الحس الوطني”، بمشاركة كلا من الكاتبين: محمد سليم الديب، وأحمد واصف.