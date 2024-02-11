الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دحر الإرهاب.. تفاصيل لقاء عضو السيادة الانتقالي مع والي الخرطوم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الفريق أول ياسر عبدالرحمن، عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية ووالي ولاية الخرطوم المكلف د.محمد البدوي ابو قرون والي ولاية نهر النيل المكلف وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية في زيارة تأتي دعما للقوات المسلحة في حربها ضد تمرد مليشيا الدعم السريع التي اندلعت في منتصف إبريل من العام السابق.

وثمن والي الخرطوم المكلف جهود قيادة الدولة في المتابعة والاشراف على سير العمليات على مستوى مجلس السيادة السوداني.

كما أشاد والي نهر النيل بموقف حكومة ولاية الخرطوم التي صمدت في هذه الظروف الحرجة، مؤكدا أن ولاية نهر النيل ومن خلال إمكانياتها وقدراتها الكبيرة قادرة على مد يد العون لكل السودان سواء بالمال أو الرجال.

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العطا: الجيش متماسك ويقاتل بروح معنوية عالية

من جانبه، قال العطا "نطمئن كل أهلنا بالسودان أن الجيش متماسك ويعمل وفق تكتيكات عسكرية مدروسة وتسير وفق الخطة المرسومة ويجري تنسيق عالي جدًا مع الشرطة داخل الخرطوم وفي كل الولايات والأن يقاتلون بروح معنوية عالية بجانب القوات المسلحة وبإلحاح منهم مع تمام جاهزيتهم للمراحل القادمة".

وحيا العطا جهاز المخابرات الذي كان وسيظل على مدى المستقبل ركيزة لهذا الوطن.

وتابع العطا "نعمل بقوة وبثبات لبناء الدولة السودانية المعافاة من التشوهات التي خلقها وجود مليشيا الدعم السريع المدعومة من دويلة الشر لتفكيك دولة السودان، مؤكدا أن بشائر النصر تلوح الأن ونحن نثق أننا بدأنا السير في الطريق الصحيح لبناء الوطن رغم ويلات الحرب المؤلمة".

وأرسل العطا تحية لشباب عطبرة قائلا “إنهم هتفوا ضدنا سابقا واليوم غاضبون وملوك الإشتباك في الخطوط الأمامية معنا لأن قضية الوطن واحدة لا اختلاف حولها”.

السيادة الانتقالي ولاية الخرطوم ولاية نهر النيل الدعم السريع مجلس السيادة السوداني

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