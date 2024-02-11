السيطرة على حريق نشب فى عصارة قصب بقنا

نجحت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق نشب في عصارة قصب بعزبة طبش بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، دون وقوع إصابات.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بعصارة قصب بعزبة طبش بمركز فرشوط، وانتقلت قوة الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية.

وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.