الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب فى عصارة قصب بقنا

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق نشب في عصارة قصب بعزبة طبش بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، دون وقوع إصابات.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بعصارة قصب بعزبة طبش بمركز فرشوط، وانتقلت قوة الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية. 

وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

قوات الحماية المدنية السيطرة حريق عصارة قصب محافظة قنا اللواء مدير أمن قنا غرفة العمليات مدير الحماية المدنية

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