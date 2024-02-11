مؤتمر الأقصر للسينما الإفريقية يكرم المخرج المغربي حسن بنجلون

كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية،اليوم الأحد، المخرج المغربي حسن بنجلون، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان، بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني.



وأكدت مدير المهرجان - خلال مؤتمر صحفي - أن السينما المغربية تطورت بشكل كبير، والمكرم في هذه الدورة المخرج حسن بنجلون من رموز السينما في المغرب، وأحد كبار مخرجيها الذين حققوا نجاحات كبيرة بالتواجد في المظاهر السينمائية الدولية، ومشاركته في المهرجان هذا العام ليست بالجديدة، إذ كنا سعداء أن شارك بأفلامه من قبل المهرجان.

وأضافت أن صناعة السينما أصبحت واحدة من أهم مصادر الدخل في المملكة المغربية، والمهرجانات السينمائية هناك من أهم الفعاليات التي تدعمها الدولة، إذ تخطى عدد المهرجانات الفنية هناك أكثر من 55 مهرجانا سنويا، وتعتبر تلك المهرجانات واحدة من أهم عوامل توفير العملة الصعبة هناك.

السينما المغربية في المهرجان



من جانبه، أعرب رئيس المهرجان عن سعادته لمشاركة السينما المغربية في المهرجان من خلال تكريم أحد كبار رموزها المخرج حسن بنجلون ويتم الاحتفاء بها بعرض مجموعة من أفضل الأفلام التي أنتجت في السنوات الأخيرة ضمن "بانوراما السينما المغربية" التي تقام على هامش المهرجان، قائلا: "السينما المغربية تتطور عاما بعد عام، وأثبتت وجودها، لذلك نحن نكرم أحد رموزها وهو المخرج حسن بنجلون".



من جانبه، أعرب المخرج المغربي حسن بنجلون، عن سعادته بوجوده في مصر وتكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قائلا: "كنا بحاجة لخلق مهرجان إفريقي ليكون رابطا بين السينما الإفريقية والمصرية التي تعتبر مدرستنا الأولى والأم لعالم الفن السابع، لذلك أشكر القائمين على مهرجان الأقصر على ما بذلوه من أجل إقامة هذا الحدث واستمراره"، مضيفا أن أفكاره التي يعبر عنها من خلال أعماله مرتبطة بالواقع المغربي، ونحن كصناع سينما نحاول دائما أن نقدم أعمالا مفيدة تعبر عن مشاكل وخصوصيات المجتمع.



وتابع بنجلون: "أنا أعيش للسينما وبها أصبحت شابا، فأنا أعرف أصدقاء في نفس عمري، لكنهم لا يتحركون الآن، بينما أنا فالسينما أعطتني الحياة، وجعلت لي بصمة وصنعت لي خلودا في هذا المجال، ولهذا أنا سعيد لأن السينما جعلتني أعبر عما بداخلي، وأنا فلاح ولدى علاقة مع الأرض، والحياة مفتوحة للجميع وأحاول أن أوزع السعادة على كل من حولي".



وقال بنجلون، "أحببت يوسف شاهين وداود عبد السيد ورضوان الكاشف، وبشكل عام فقد تعلمنا في المغرب العربي من السينما المصرية الكثير، بل وتربينا عليها، مصر صنعت لنا الأرضية الفنية والثقافية والأدبية التي نشأنا عليها وسرنا من بعدها نطرق عوالم الإبداع، كما أن مصر ساعدت عدة دول في أن يكون لديها سينما".



واختتم "بنجلون" حديثه بالإشارة إلى أن السينما المصرية ما زالت تقدم أعمالا رائعة، وما زالت لها ريادتها الفنية في المنطقة، مشيرا إلى أنه شاهد أحدث أفلام النجمة منى زكي "رحلة 404" الذي عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، -ووجد فيه جرأة-، مشددا أن الجرأة ضرورة في العمل الفني، ومهمة لكي يتفاعل معه الجمهور".



يذكر أن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، انطلقت في دورته الثالثة عشر بمعبد الأقصر، الذى يقام خلال الفترة من 9 حتى 15 فبراير الجارى تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

