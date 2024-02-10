السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يكرم نجمة بوركينا فاسو الممثلة "آي كيتا يارا"

مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية خلال أولى فعاليات الدورة الـ 13، نجمة بوركينا فاسو الممثلة آي كيتا يارا، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس ومؤسس المهرجان.

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في تصريح، إنه تم تكريم الممثلة البوركينابية لأنها تمثل دولة لها أهميتها في صناعة السينما الإفريقية وتعتبر رمزا من رموز القارة السمراء، والمهرجان سعيد بتكريمها وقبولها مشاركتنا في دورتنا الجديدة.

وأضاف “فؤاد” أن آي كيتا يارا ولدت في جمهورية مالي، لكن رحلتها كانت في بوركينا فاسو، ومنها انطلقت مسيرتها لتصبح فيما بعد واحدة من أهم الممثلات في تاريخ السينما الإفريقية.

من جانبها، قالت الممثلة آي كيتا يارا، إنها دخلت الوسط السينمائي بالصدفة، مشيرة إلى أن نجاحها في التمثيل اعتمد على تلقائيتها الشديدة في التعبير عن الناس.

قناة الحياة تعرض حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (بث مباشر)

 السينمائيين الأفارقة 


وأضافت "يارا"، أن الممثلة الإفريقية بشكل عام تتعرض لمشاكل خاصة عندما تكون سيدة متزوجة لأن المجتمعات الإفريقية بطبيعتها مجتمعات محافظة، موضحة أنها عندما دخلت إلى مجال التمثيل واجه زوجها ضغوطات كبيرة من المجتمع.

وأكدت أن السينمائيين الأفارقة خاصة في دولتها الأم مالي أو الحالية بوركينا فاسو يعملون حاليا على تنفيذ أفكار سينمائية حول موضوع انتشار الجماعات الجهادية، وذلك أملًا في إيجاد حل من خلال السينما لمواجهة التشدد العقائدي، مشددة في الوقت ذاته على أنها كانت تفكر بشكل عميق في أن تقوم بتقديم عمل فني عن والدتها الراحلة، لكنها اصطدمت بأفكار والدها بعدما بدأت كتابة قصة والدتها التي تعذبت جدًا لأن والدها كان يحب امرأة أخرى لأنها كانت متسلطة وذكية.

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زين العابدين خيرى مستشارا إعلاميا ورئيسا لتحرير نشرة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية


وحول المشاكل التي تواجه صناعة السينما الإفريقية، أكدت آيا كيتا، أن المشاكل التي كانت تواجه صناعة الفيلم الأفريقي، معظمها مشاكل تمويلية لأن إنتاج الأفلام مكلف للغاية، وهو ما جعل بعض الحكومات في إفريقيا بتبني نظام دعم لمساعدة السينمائيين لعمل أفلام قصيرة ووثائقية.

واختتمت "يارا" حديثها عن تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مشيرة إلى أنها تلقت دعوة تكريم من مسؤولي المهرجان، مؤكدة أن وجودها في مصر يعتبر نوعا من أنواع العمل، قائلة: "انا ممتنة لرئيس المهرجان وكل فريق المهرجان، وأنا سعيدة لوجودي هنا ولا أشعر أن شيئا ينقصني وأنا في مصر".

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