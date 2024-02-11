الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

افتتاح كنيسة جديدة داخل كنيسة "الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا" ببورسعيد

الأنبا تادرس
الأنبا تادرس

افتتح  الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، أمس الأول، كنيسة الآباء السواح بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا ببورسعيد.

وصلى نيافته بها صلاة عشية عيد القديس الأنبا بولا، وصلاة التمجيد والدورة، ثم قدم فريق الكورال مجموعة من الترانيم، واختتمت الاحتفالية بكلمة روحية ألقاها نيافته.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية،نظمت إيبارشية شرق المنيا مسابقة لحفظ الألحان الكنسية لمختلف المراحل العمرية تحت عنوان "هوس ايروف" للعام الخامس، والتي تم تقييمها في إجازة نصف العام الدراسي 2024.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعدة مناسبات مهمة أبرزها ذكرى نياحة القديس أنبا بولا أول السياح، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 341 م تنيح القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح.

الأنبا تادرس كنيسة الآباء السواح كنيسة القديسين الأنبا بولا ببورسعيد ا صلاة عشية الاحتفالية

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