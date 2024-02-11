‫وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بـ3 مدن جديدة

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أهمية الزيارات الميدانية التي يقوم بها، وكذا مسئولو الوزارة، لمواقع العمل، في حل المشكلات وتذليل العقبات، وكذا دفع العمل.. مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مستمرة لجميع المسئولين بالنزول إلى مواقع مشروعات الإسكان، خاصة المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذا مشروعات المرافق، والخدمات، والتأكيد على إنهاء المشروعات في مواعيدها، وبالجودة المطلوبة.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير، سير العمل بعددٍ من روافع المياه والصرف الصحي، وموقف مشروعات المرافق، والطرق، وأعمال التطوير الجارية بمدن القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، وذلك عبر تقارير ونتائج جولات تفقدية لعدد من المسئولين بهذه المدن.



في هذا السياق.. أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة في مدينة القاهرة الجديدة، استهلها بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها داخل مثلث الأمل وربطها بالطرق والمحاور السريعة، يرافقه رئيس الجهاز المهندس عبدالرءوف الغيطي، ومسئولو الجهاز والشركات العاملة بالمشروعات.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل، حيث تعتبر المنطقة امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، ويتميز مثلث الأمل بموقعه المتميز، حيث يقع بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطي وقربه من العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحة مثلث الأمل حوالي 4800 فدان.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق بمثلث الأمل بطول (5.3 كم)، وربطه بمحور الطريق الأوسطي "امتداد شارع التسعين الجنوبي"، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل ولسرعة تنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها.

كما أجرى رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس، رضوان عبدالرشيد، جولة تفقدية بأعمال الإسكان والمرافق الجاري تنفيذها بالمرحلتين الثانية والثالثة، بمشروع عمارات "سكن الموظفين" المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة "زهرة العاصمة" والجاري تنفيذها بمدينة بدر، حيث تابع الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان.



وخلال الجولة، تفقد رئيس جهاز مدينة بدر، ومرافقوه، أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمرحلة الثالثة بالمشروع، والتي تضم 295 عمارة بها 7080 وحدة سكنية، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات لمرحلة متقدمة، كما تفقدوا أعمال المرافق بالمشروع.

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس، علي سعد، رافع الصرف الصحي الرئيسي بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز؛ بهدف الاطمئنان على الحالة العامة للرافع، والتأكد من جاهزية المنظومة في التعامل الأمثل مع الأمطار، وتفقد غرفة الطلمبات؛ لمتابعة سير العمل مع التجربة العملية للمولدات بفصل التيار الكهربائي والاعتماد على المولد في التغذية الكهربائية.

وأكد رئيس الجهاز الاستعداد الدائم لرصيد خزان الوقود والخاص بالمولد الكهربائي، مع تكثيف أعمال تطهير البيارة الرئيسية لمواجهة أي زيادة تأتي في حالات الأمطار.. موجهًا باستمرار انتشار الفرق للمتابعة الميدانية ومراجعة تطهير بلوعات صرف الأمطار، وتجهيز المعدات اللازمة من سيارات وماكينات شفط، وتدعيم فرق الطوارئ بالكوادر الفنية من الإدارات المختلفة بالجهاز، ضمانًا لعدم تأثر المرافق العامة في أوقات الطوارئ، وذلك لكل أنحاء مدينة الشروق.