وزير الإسكان: إقبال كبير على حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على حجز الوحدات السكنية المطروحة بالحي السكني "جاردن سيتي الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي بدأ حجزها منذ أيام، من خلال شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري - المملوكة للوزارة- ولا يزال باب الحجز مفتوحا للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن عدد الحاجزين الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز حتى الآن، 1435 حاجزًا، موضحًا أن حي "جاردن سيتي الجديدة"، يتم تنفيذه طبقًا لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي القديم؛ ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة، وسيكون علامة بارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في طبيعة العمران المصري.

وأضاف الوزير، أن حي "جاردن سيتي الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يقع على مساحة 885 فدانًا، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، كما يضم الحي جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.



من ناحية أخرى، ترأست المهندسة إيمان نبيل كامل، وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعًا لمجموعات العمل بالمدن الجديدة، المعنية بالحصر المكاني لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، في إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي والحوكمة لتسهيل جميع خدماتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وأوضحت وكيل أول الوزارة، أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق "Arcgis Quick Capture"، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيدًا لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، مما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان.