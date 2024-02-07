الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان


 

 تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار، مع رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المهندس عبد الرءوف الغيطي، أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة تقارب 16 ألف فدان.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة يقع جنوب طريق العين السخنة القطامية، ويعتبر امتدادا ومتنفسا جديدا للمدينة، ويسهم في زيادة معدلات التنمية وتوفير العديد من فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم تخطيط تلك المنطقة (الامتداد الجنوبي) بشكل يضمن استيعاب مختلف الأنشطة (سكنية - خدمية - سياحية - تجارية - ترفيهية)، وغير ذلك.
من جانبه، أكد الغيطي، خلال جولته بمواقع العمل بمنطقة الامتداد الجنوبي، على القائمين على الأعمال من مسئولي الجهاز، ومسئولي الشركات ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة لها، وطبقًا للمعايير، والاشتراطات الفنية المتفق عليها، أملًا في جذب العديد من النشاطات الاستثمارية بالمنطقة.

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معدل التنفيذ بالطرق بمنطقة التجمع السادس


وفي سياق متصل، تم متابعة معدل التنفيذ بالطرق بمنطقة التجمع السادس (مثلث الأمل سابقًا) على مساحة 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن منطقة التجمع السادس تعدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.
وأوضح الغيطي، أنه يجري تنفيذ أعمال قطع وشق الطرق، وأعمال المرافق بمنطقة التجمع السادس، حيث تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطي، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.
كما تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، أعمال الطرق بمحور RR الرابط لمحور العبور بالتجمع الثالث، وحتى محمد بن زايد بالامتداد الشرقي للمدينة، مرورا بالتسعين الجنوبي. 
 

وزير الإسكان الطرق والمرافق القاهرة الجديدة طريق العين السخنة القطامية

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