الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يقف على سير العمل بحي R3 بالعاصمة الإدارية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سير العمل بالمشروعات السكنية والخدمية والمرافق بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتزامن مع قُرب تسليم وحدات سكنية بالحي لعددٍ من موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والذين أبدوا رغباتهم في الحصول على وحدات به، بخلاف الوحدات السكنية التي تم تسليمها للموظفين فى مدينة بدر.

وشدد الدكتور عاصم الجزار على سرعة تسليم وتشغيل باقي المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالحي السكني الثالث R3، والمتابعة الدورية لموقف شبكات المرافق، والتي تشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والري، بجانب خدمة الغاز الطبيعي، والاتصالات، وذلك لتحقيق حياة أفضل للمنتقلين وسكان الحي.

وزير الإسكان يعلن إطلاق "بوابة الاستثمار الأجنبى" لدعم الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين

 

txt

وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالفشن الجديدة والساحل الشمالى

المشروعات الخدمية

وأشار وزير الإسكان إلى أن الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 1016 فدانا تقريبًا، ويضم 24 ألف وحدة ومنطقة فيلات، ومشروعات خدمية تشمل: البريد المصري، والسجل المدني، وخدمة الشهر العقاري، والحضانات، والمدارس، وجارٍ إنشاء وحدة تراخيص للمركبات، وقسم الشرطة، ووحدة الدفاع المدني، بجانب الخدمات الأخرى.

في سياق متصل، قام المهندس شريف الشربيني، ومسئولو جهاز العاصمة، بجوله تفقدية بالحي السكني الثالث (R3)، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع، كما تم عقد عدة اجتماعات موسعة مع عدة شركات تم اسناد لها عمليات التنفيذ، وذلك بحضور الاستشاريين والمشرفين على المشروعات.

وناقش المهندس شريف الشربيني مديري المشروعات والاستشاريين المشرفين فى موقف تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات بالحي، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالمشروعات، مع الأخذ في الاعتبار إنهاء المشرعات الخدمية في أسرع وقت وبأفضل جودة واتقان.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني عددًا من مشروعات الخدمات التعليمية، وأيضًا الأعمال الخاصة بتنسيق الموقع، للتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطروحة وفي الموعد المحدد لاستقبال المستفيدين بالوحدات.

كما قام المهندس شريف الشربيني، بجولة تفقدية بالطرق والمحاور الرئيسية، ومن ضمنها طريق ٤، والمناطق المحيطة به وأعمال تنسيق الموقع، والطرق الخدمية، وكذا طريق ٣٢ وأعمال تنسيق الموقع، والطرق الخدمية، وكذا المنطقة المحيطة بحديقة الشعب.

وزير الإسكان العاصمة الإدارية مشروعات الخدمات والمرافق الدكتور عاصم الجزار الصرف الصحي قسم الشرطة

مواد متعلقة

وزير الإسكان يبحث موقف المشروعات المشتركة مع مجموعة CSCEC الصينية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس