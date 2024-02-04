وزير الإسكان يعلن إطلاق "بوابة الاستثمار الأجنبى" لدعم الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، "بوابة الاستثمار الأجنبي"، من خلال الرابط التالي "https://foreigninvest.newcities.gov.eg/#/"، ابتداء من اليوم الأحد 4 فبراير 2024، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلًا من الخارج، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حققت نجاحًا كبيرًا من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى الخطوات التي يتبعها المستثمر للتعامل على البوابة، وتشمل، تسجيل حساب المستثمر وإدخال كل البيانات المطلوبة (الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون)، وتصله رسالة لتفعيل الحساب، بعد ذلك يقوم بتسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ورفع المستندات المطلوبة.

توفير فرصة استثمارية

وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان: بعد التسجيل، يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية، فى حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام فى حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، موضحًا أنه يتم تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1: 7 من كل شهر، ويتم الرد عليها خلال الفترة من يوم 8: 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه، ومن يوم 15: 30 من كل شهر، يقوم المستثمر باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة فى حالة إتاحة القطعة، وبعدها يتم التخصيص من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.