الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 302 حالة تعدٍ خلال الموجة الـ22 بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن إزالة 302 حالة تعد تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ(22) والتي انطلقت في 27 يناير  الماضي.

جاء ذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ(22) لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

ووجَّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ22، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقًا لنصوص القانون وحرصًا على حقوق الدولة.

يذكر أن الموجة الـ22 جار تنفيذها على 3 مراحل، المرحلة الأولى بدأت عملها في 27 يناير الماضي ومستمرة حتى 16 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتي 12 أبريل 2024.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كل أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على هيبة وحقوق الدولة ومقدرات الأجيال المقبلة. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية رصد المتغيرات المكانية الموجة الـ٢٢ الازلات الفوريه

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