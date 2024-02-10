السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي "ميت البيضا" و"مشيرف" يشكرون محافظ المنوفية على مشروع الصرف الصحي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قدم وفد من أهالي قريتي “ميت البيضا” و"مشيرف"، اليوم، الشكر والتقدير للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على استجابته الفورية لمطالبهم في إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرى ميت البيضا ومشيرف وحل مشكلة مولد الكهرباء بإجمالي استثمارات 93 مليون جنيه لخدمة الأهالي.

جاء ذلك خلال لقائه بهم بمكتبه بالديوان العام، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

أعرب الأهالي عن سعادتهم وشكرهم لمحافظ المنوفية وأهدوه كتاب الله تقديرًا لجهوده في إنهاء إجراءات التسليم الابتدائي لمشروع محطة رفع صرف صحي ميت البيضا، وخط الطرد الخاص بها، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات بلغت 33 مليون جنيه وكذا حل مشكلة مولد الكهرباء، فضلًا عن نهو إجراءات تسليم مشروع الصرف الصحي بقرية مشيرف (محطة رفع وشبكة انحدار وخط الطرد) الخاص بها بتكلفة تتجاوز 60 مليون جنيه، والذي يصب في محطة رفع ميت البيضا وصولا لمحطة المعالجة في سبك الضحاك.

مشروعات البنية الأساسية 

وخلال اللقاء، وجه محافظ المنوفية، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالنزول الميداني ومتابعة الموقف على الطبيعة وتسليم المشروع والبدء الفعلي للخدمة، مؤكدًا على أن المحافظة تسير بخطي ثابتة في تنفيذ برنامج متكامل لاستكمال المشروعات التنموية والخدمية والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية وفق جداول زمنية محددة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن المشروع يخدم أهالي القريتين والقرى المجاورة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية خلال لقاءاته اليومية  بالمواطنين في شهر نوفمبر الماضي واستجابة لمطالب  أهالي قرية مشيرف، أصدر تعليماته لرئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس شركة مياه الشرب بتذليل كافة معوقات التسليم الابتدائي لمشروع الصرف الصحي لقرية ميت البيضا مركز الباجور، والبدء الفعلي في إطلاق الخدمة بالقرية وذلك حرصا على مصلحة المواطنين.

محافظة المنوفية مشروع صرف صحي أهالي قرية ميت البيضا ومشيرف محافظ المنوفية انتهاء المشروع لخدمة الأهالى

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