الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يوجه بصرف دعم مالى لذوى الهمم وقصار القامة

اللواء إبراهيم أبوليمون
اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بمكتبه بالديوان العام، وفدًا من ذوي الهمم وقصار القامة من أبناء المحافظة.

وقرر المحافظ صرف دعم مالي، وذلك على هامش تنفيذ مهرجان المنوفية للبيسبول للصم وضعاف السمع وقصار القامة، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الجاري بالصالة المغطاة لجامعة المنوفية، مؤكدًا دعمه الكامل والمستمر لتلك الفئات لمساعدتهم في ممارسة الرياضة لتعميق وصقل قدراتهم ودمجهم فى المجتمع ولما يمتلكونه من إبداعات ومواهب وابتكارات تساهم في خدمة بلدهم؛ كونهم نماذج يحتذي بها في العزيمة والإرادة والتحدي.

كما أمر المحافظ صرف مساعدة مالية لإحدى الحالات الإنسانية من ذوي الهمم مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة.

وأعرب الحضور عن سعادتهم البالغة لدعم محافظ المنوفية لهم، مقدمين الشكر والتقدير لحرصه وتواصله الدائم مع ذوي الهمم ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة لتلبيتها، فضلًا عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم وقصار القامة (قادرون باختلاف)؛ كونهم جزءا لا يتجزأ من أفراد المجتمع وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.

محافظة المنوفية فريق للبيسبول من ذوى الهمم دعم المحافظه لذوي الهمم محافظ المنوفية

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