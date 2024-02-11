الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنوفية تضع اللمسات الأخيرة فى معارض "أهلًا رمضان" استعدادًا لافتتاحها

طارق أبو حطب رئيس
طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء

تضع محافظة المنوفية اللمسات الأخيرة لافتتاح معارض أهلًا رمضان في كل المراكز والمدن بالمحافظة، بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية وكبار التجار والموزعين في المحافظة، لتقديم منتجات للمواطنين بأقل من السوق بما يقارب 25%.

وتشهد مدن محافظة المنوفية إنشاء خيام عملاقة لمعارض أهلًا رمضان، والتي ستضم آلاف الأطنان من السلع الغذائية المختلفة، والتي من المقرر أن يتم افتتاحها مع نصف شهر فبراير الجاري، بتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، ومتابعة مديرية التموين والمديريات المعنية والوحدات المحلية المختلفة.

ومن المقرر أن يزور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عددًا من معارض أهلًا رمضان وكذلك عدد قيادات المحافظة بصفة دورية، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والتموينية بالأسعار المتفق عليها، والتي تضمن توفير منتج جيد بسعر أقل من الأسواق.

من جهته، أوضح أسامة زين الدين، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه جارٍ إنشاء 35 معرض "أهلًا رمضان" بشكل مبدئي بالتعاون مع المحليات لتحديد أماكن تلك المعارض، وذلك بالتنسيق مع كبار التجار والغرفة التجارية في المحافظة.

وأكد زين الدين على أن التخفيضات ستكون بين 20% و25%، وسيكون هناك تنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة لطرح لحوم ودواجن وأسماك داخل تلك المعارض بأسعار مخفضة يشعر بها المواطن في الشارع.

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